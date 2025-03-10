Уровень морского льда достиг исторического минимума

Землю накрыла волна тепла.

Прошедший февраль стал одним из самых теплых в истории наблюдений, отметили в службе по наблюдению за изменениями климата Copernicus.

В прошлом месяце температура вблизи Северного полюса поднялась на 11°C выше средних значений. Глобальный уровень морского ледяного покрова в Антарктике и Арктике – замерзшей воды, которая плавает на поверхности мирового океана — сократился до рекордно низких значений. По данным на 7 февраля он составлял лишь 16,04 миллиона квадратных километров.

«Февраль 2025 года продолжит череду рекордных или почти рекордных температур, наблюдавшихся в течение последних двух лет», – заявили в Copernicus.

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В Арктике, где пик ледяного покрова обычно приходится на март, в феврале был зафиксирован исторически низкий уровень обледенения, на 8% ниже средних значений. Антирекорд держится на Северном полюсе уже третий месяц подряд.

В Антарктиде, где сейчас начался летний сезон и происходит активное таяние, площадь замеренного льда была на 26% ниже средних показателей.

Таяние льдов означает, что всё меньше солнечной энергии отражается от поверхности Земли, что только усугубляет глобальное потепление, потому что темно-синий океан поглощает больше света, чем белый снег и лед.

Климатологи надеялись, что продолжающаяся волна тепла из-за феномена Эль-Ниньо, из-за которого 2024 год стал настоящим рекордсменом по жаре, сменится фазой охлаждения Ла-Нинья. Но судя по прогнозам, в этот раз контр-феномен окажется довольно «слабым» и не принесет планете облегчения.

Однако есть и хорошие новости: ученые считают, что озоновая дыра над Антарктикой действительно затягивается.