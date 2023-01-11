В честь дня заповедников в метро выпустили эксклюзивные «Тройки»

На «заповедных» транспортных картах изображены редкие животные нашей страны.
11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. К этому событию вместе подготовились Минприроды России и московский метрополитен.
В метро сегодня появились карты «Тройка» с изображением редких видов животных. Эколого-просветительский проект посвящён дальневосточному леопарду, белому медведю, белоплечему орлану, дзерену, калану, лошади Пржевальского, моржу и северному оленю.
«Проект реализуется не первый год. Выпущенные ранее эксклюзивные карты были направлены на популяризацию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. На них были нанесены фотографии, сделанные в заповедниках и национальных парках нашей страны. Новой серией „Тройки“ мы хотим напомнить о животных, которые включены в Красную книгу России», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
«Заповедные» карты выпущены ограниченным тиражом. Их можно приобрести на стойках «Живое общение» столичного метро, в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метрополитена.
Руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что всего выпущено 10 тысяч карт «Тройка» с редкими зверями. Причем это уже не первый совместный проект с Минприроды России, посвященный экологии и охране окружающей среды – раньше в метро уже запускали «заповедный» поезд-энциклопедию и открывали выставку «Ускользающий мир».
Среди героев «Тройки» есть и животные, которые внесены в перечень приоритетных видов национального проекта «Экология». Это дальневосточный леопард, белый медведь, дзерен и лошадь Пржевальского.
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