В Еврейской автономной области установили антирекорд по лесным пожарам

Чиновников региона заподозрили в бездействии при разгуле стихии. Теперь ситуацию с лесными пожарами в ЕАО оценит Генпрокуратура.

Минприроды России совместно с Рослесхозом готовит обращение в Генпрокуратуру: ведомства просят оценить бездействие чиновников Еврейской автономной области (ЕАО) во время лесных пожаров, а также занижение ими реальных площадей возгорания. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе Минприроды.

«Мы с коллегами из Рослесхоза специально прилетели в регион, чтобы на месте посмотреть, что здесь происходит», — сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, отметив, что ситуация в ЕАО крайне серьезная.

Козлов добавил, что в субъекте зафиксированы случаи занижения реальных площадей лесных пожаров, игнорирование рекомендаций федерального штаба по тушению пожаров, а также абсолютное бездействие в части борьбы с ландшафтными пожарами. Глава Минприроды уже поручил Рослесхозу готовить материалы для обращения в Генпрокуратуру.

Реклама

С начала 2023 года ЕАО включала в статистику намеренно заниженные площади обнаруженных лесных пожаров, а после ликвидации возгораний отражала реальные площади. Два этих показателя значительно отличались, что приводило к неверным управленческим решениям. В итоге площади некоторых лесных пожаров с момента обнаружения до момента ликвидации увеличивались почти в 900 раз.

Как отмечает телеграм-канал «Природограм», пожароопасный сезон в регионе открыли только 27 марта, хотя первый пожар случился 14 марта. Особый противопожарный режим введён только 30 марта, когда площадь, пройденная огнём, уже превысила 64000 га. Рослесхоз предлагал ЕАО дополнительные силы, но регион от помощи отказался.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых-климатологов связала высокий уровень лесных пожаров по всему миру с изменением климата.