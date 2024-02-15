В Гренландии растаяли 3 000 000 гектаров ледников – теперь там растительность

Глобальное потепление делает крупнейший остров планеты все зеленее.

Согласно новому исследованию, в котором использовались спутниковые изображения для отслеживания изменений, произошедших с 1980-х годов, части ледникового щита и ледников Гренландии, которые растаяли за последние три десятилетия, были заменены водно-болотными угодьями, кустарниковой растительностью и участками бесплодных скал.

Выводы ученых вызывают обеспокоенность по поводу того, как отступающий лед Гренландии может угрожать стабильности ландшафта, усиливать процесс повышение уровня моря и способствовать дальнейшим выбросам парниковых газов в районах, которые превратились в водно-болотные угодья, производящие метан.

Гренландию часто называют «эпицентром» климатического кризиса, поскольку даже небольшие изменения температуры в этом месте могут иметь огромные последствия для всего арктического региона и по всему миру. Ученые подсчитали, что, если ледниковый щит Гренландии полностью растает, это может поднять уровень мирового океана более чем на семь метров.

Исследование показало, что за последние 30 лет растаяло около 2,85 миллиона гектаров ледникового щита и ледников Гренландии, что составляет около 1,6% общего ледяного покрова острова. Исследователи обнаружили, что площадь земли с растущей на ней растительностью увеличилась на 87,5 тысяч квадратных километров с середины 1980-х до середины 2010-х годов. Согласно исследованию, некоторые из наиболее значительных изменений наблюдались на юго-западе, востоке и северо-востоке Гренландии.

Сравнение растительного покрова Гренландии конца 1980-х и конца 2010-х годов с разрешением 30 метров Фото: University of Leeds

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В частности, за период исследования площадь водно-болотных угодий увеличилась почти в четыре раза по всей Гренландии, особенно вокруг города Кангерлуссуак на западном побережье.

«Мы видели признаки того, что потеря льда запускает другие реакции, которые приведут к дальнейшей потере льда и дальнейшему озеленению Гренландии, где сокращение льда обнажает голые скалы, которые затем заменяются тундрой и, в конечном итоге, кустарником. В то же время вода, выделяющаяся из тающего льда, перемещает отложения и ил, что в конечном итоге образует водно-болотные угодья», – Джонатан Карривик, исследователь из Университета Лидса в Великобритании.

Потеря льда также влияет на общую температуру суши. Снег и лед могут отражать солнечный свет, падающий на Землю, что, в свою очередь, сохраняет на планете прохладу. Когда лед отступает, обнаженная порода и новые участки растительности поглощают больше солнечной энергии, повышая температуру поверхности земли и усугубляя глобальное потепление.

Водно-болотные угодья также являются домом для крошечных микробов, которые питаются органическими материалами и выделяют метан, тип мощного парникового газа. Таким образом, эти водные среды обитания сами по себе могут стать значительными источниками выбросов.