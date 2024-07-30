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В каких регионах будет невыносимо жить из-за жары? Прогноз учёных

Фото: Unsplash

Ученые предсказали невыносимые условия жизни в ряде регионов мира. Среди них — Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад США.

В ближайшие годы в некоторых регионах мира, включая Западную Африку, Южную Азию и Средний Запад США, ожидается сильная жара, которая сделает жизнь там невозможной. Это прогнозируют ученые из Университета Пердью (США).

Ученые провели моделирование на основе данных об изменении климата и волнах аномальной жары на планете. Они считают, что в ближайшее время человечеству не стоит ожидать похолодания.

Температура воздуха продолжит расти, а в сочетании с высокой влажностью некоторые части мира станут опасными для проживания, так как даже ночью организм не сможет восстановиться от жары. По мнению исследователей, наиболее уязвимыми являются Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии, где высокая плотность населения и ограниченные возможности для охлаждения. Также в зоне риска — Средний Запад США.

Жителям развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. Человеческий организм не способен эффективно охлаждаться в экстремальных условиях, а сочетание жары и высокой влажности негативно влияет на жизненно важные органы, включая сердечно-сосудистую систему и мозг.

Ранее сообщалось, что в Сибири тает крупнейший в мире кратер с вечной мерзлотой.

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