В Калининградской области создадут новый нацпарк

В Калининградской области появится ещё одна особо охраняемая природная территория федерального значения — национальный парк «Виштынецкий». Постановление о его создании подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

У любителей экотуризма скоро появится еще один повод посетить Калининградскую область – здесь создается новый национальный парк «Виштынецкий». Он расположится на территории Нестеровского и Озерского муниципальных округов и займет площадь более 27,6 тыс. гектаров.

Национальный парк «Виштынецкий» призван сохранить уникальные лесные ландшафты, озеро Виштынецкое и несколько крупных рек бассейна Балтийского моря.

Создание нацпарка ведется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Работа парка будет находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Реклама

Теперь в Калининградской области будут функционировать два национальных парка – всемирно известная «Куршская коса» и новый «Виштынецкий».