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В Калининградской области создадут новый нацпарк

Фото: Егор Бычков / фотохостинг rtraveler.ru

Лебеди на Виштынецком озере

В Калининградской области появится ещё одна особо охраняемая природная территория федерального значения — национальный парк «Виштынецкий». Постановление о его создании подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

У любителей экотуризма скоро появится еще один повод посетить Калининградскую область – здесь создается новый национальный парк «Виштынецкий». Он расположится на территории Нестеровского и Озерского муниципальных округов и займет площадь более 27,6 тыс. гектаров.

Национальный парк «Виштынецкий» призван сохранить уникальные лесные ландшафты, озеро Виштынецкое и несколько крупных рек бассейна Балтийского моря. 

Создание нацпарка ведется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Работа парка будет находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Теперь в Калининградской области будут функционировать два национальных парка – всемирно известная «Куршская коса» и новый «Виштынецкий». 

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