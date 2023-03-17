В Кении высохло озеро. Вместе с ним погибли тысячи крокодилов

Озеро Камнарок в Рифтовой долине Кении когда-то было домом для тысяч рептилий.

Озеро Камнарок в Рифтовой долине Кении когда-то было домом для 10 000 крокодилов, уступая по вместимости только озеру Чад. Но теперь второе по величине место обитания этих рептилий в Африке полностью исчезло после длительной засухи.

Озеро Камнарок считается сезонным озером. Название произошло от календжинского слова «Нарок», которое используется для обозначения вида водного растения, широко распространенного в озере. Камнарок окружала густая растительность, и доступ к нему был затруднен, поэтому крокодилы с радостью устраивали там свои гнезда и лежбища, скрытые от чужих глаз.

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Со временем озеро начало пересыхать – в основном из-за климатических проблем. Кроме того, вода оттуда уходила в близлежащую реку через естественную трещину. Теперь на истрескавшемся дне бывшего озера валяется множество иссохших туш крокодилов. Выжившие животные перебрались жить на близлежащие частные плотины, сообщил местный житель.

Экосистема также была домом для 59 видов птиц, но сегодня большинство из них мигрировали в другие районы. В парке вокруг озера живут 600 слонов, и из-за высыхания озера увеличились конфликты между человеком и обитателями дикой приоды.