В Китае создали «живой пластик»

Новое изобретение китайских учёных предполагает, что пластик будет саморазлагаться в окружающей среде благодаря спорам бактерий, которые в него внедрили.

Некоторые формы бактерий известны своей способностью помогать в разложении пластикового мусора – в эпоху сплошного загрязнения окружающей среды эта особенность может оказаться очень даже полезной. Однако воспользоваться этим талантом бактерий непросто. Как заставить их работать на человека? Ведь нужно, чтобы бактерии находились «в спячке», пока пластик ещё используется, и приступили к разложению, когда он отслужит своё.

Ученые из Китайской академии наук продемонстрировали чудеса синтетической биологии и создали бактерии Bacillus subtilis, запрограммированные на секрецию ферментов, разрушающих пластик при определенных условиях. При стрессе от контакта с ионами тяжелых металлов новосозданные Bacillus subtilis сформировали споры, которые учёные затем смешивали с гранулами пластика, родив на свет новый «живой» материал.

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По словам исследователей, этот материал оказался довольно прочным и по функциональности похожим на вполне обычный пластик. Однако его отличие состоит в том, что в случае возникновения определенных триггеров – например, при добавлении на поверхность материала определенного фермента (липаза КА) – споры начинали просыпаться и разлагали пластик в течение 6-7 дней.

А вот традиционное компостирование пластика в земле без добавления каких-либо внешних раздражителей разрушило образец в течение последующего месяца. Когда изобретение выйдет в массовое производство и выйдет ли вообще, учёные пока не уточняют.