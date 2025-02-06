В Краснодарском крае продолжаются выбросы мазута

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии заявили, что планируют привести пляжи Кубани в порядок уже к лету.

Новые выбросы нефтепродуктов были обнаружены сразу на семи участках Черноморского побережья. В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что в основном пятна мазута небольшие, но их достаточно много.

Присутствие мазута на береговой полосе снова заметили в Краснодаре, а также в шести районах Кубани: Успенском, Белореченском, Мостовском, Тимашевском, Курганинском и Крымском.

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В штабе рассказали, что убирать новые выбросы на каждом определенном участке является первостепенной задачей. Сейчас в Краснодарский край привлекают новых активистов для очистки пляжей. Новый волонтерский пункт был открыт в Анапе на Бугазской косе – во вторник новые следы разлива нефтепродуктов были обнаружены более чем на десятке участков города-курорта. В волонтерском пункте ожидают прибытие сразу 200 человек, причем половина из них прибудет на Черноморское побережье из других регионов России. Они приступят к работе по очистке песка совместно с МЧС России: группы волонтёров будут работать посменно и чередоваться каждые две недели, уточнили в штабе.

Масштабные работы по очистке Черноморского побережья начались в середине декабря после крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма. Сейчас демонтаж танкеров продолжается в круглосуточном режиме. Из-за катастрофы в воду оказались выброшены тысячи тонн мазута – со дна его продолжают поочередно собирать сотрудники МЧС России, а активисты занимаются уборкой пляжей, просеивая песок и вручную собирая скопления едкого материала. Поврежденный грунт вывозят на полигоны, где его очищают с помощью биопрепаратов. В последние дни работу усложняют погодные условия — пляжи замело снегом.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии заявили, что очищенный от мазута песок возвращать на пляжи Анапы не собираются – его будут использовать в других местах, а на побережье завезут не менее 840 тысяч кубометров нового грунта. Власти планируют продолжить работы по восстановлению побережья до 2026 года, но обещают уже к лету этого года «нормализовать» состояние пляжей Краснодарского края.