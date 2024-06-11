В России состоялся первый углеродно-нейтральный кибертурнир

2 июня в Иваново прошел финал турнира по дисциплине CS2 5x5, ставший первым в стране углеродно-нейтральным киберспортивным мероприятием.

Финал «экологичного» турнира прошел на производственной площадке VOLT Energy в Иваново. Углеродный след турнира состоял из таких показателей как затраты на логистику и трансфер участников, энергопотребление в рамках турнира и его технического обеспечения, организация питания и был полностью компенсирован компанией СИБУР с помощью углеродных единиц. Цель активации — продвижение экологических инициатив через популярную культуру гейминга и обучение широкой киберспортивной аудитории ответственному отношению к окружающей среде.

«Как лидеры ESG-повестки мы уверены, что проведение подобных мероприятий не только будет способствовать развитию киберспорта в нашей стране, но и приобщит его широкую аудиторию к экологичному образу жизни. А необычная площадка проведения финала — склад VOLT Energy на ивановском заводе компании, оформленном в стиле футуристичных гейминговых клубов, — добавила турниру зрелищности и атмосферности», — рассказала Мария Дементьева, директор по маркетингу AB InBev Efes.

В решающем раунде Volt Green Energy Cup встретились команды Pakalenie4udes и Kabardianwolves, прошедшие предварительный всероссийский отбор. На протяжении нескольких часов они сражались за победу, а все желающие могли наблюдать за поединком благодаря прямой трансляции. Победителем стала команда Pakalenie4udes.

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Специализированных стандартов и методик для оценки мероприятий в российском и международном правовом поле пока нет. Для оценки углеродного следа турнира экологический партнёр мероприятия, компания «ЭкоТехнологии», адаптировала методологию оценки углеродного следа продукции, проследив всю цепочку — от сбора участников до их возвращения в города проживания. При оценке выбросов парниковых газов учитывались такие параметры, как выбросы от транспортировки участников турнира и оборудования, выбросы от проживания в гостинице и даже выбросы от продуктов питания и утилизации отходов.

При разработке системы оценки эксперты прежде всего ориентировались на национальные и международные стандарты и коэффициенты из международно признанных баз данных.

Основной объем углеродного следа пришелся на выбросы от перемещений участников мероприятия. Какие-то параметры (например, образование отходов и использование одноразовых материалов) удалось минимизировать благодаря учету принципов refuse и reduce еще на этапе организации мероприятия.

В результате был определен углеродный след мероприятия, впоследствии компенсированный за счет сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов, предоставленных компанией СИБУР.

Статус углеродно-нейтрального мероприятия был подтвержден международной верификацией аудиторской компанией TÜV AUSTRIA Standards & Compliance, которая специализируется на оценке, сертификации и верификации в области защиты окружающей среды и климата.