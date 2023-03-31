В России утвердили плату за вред природе

Ставки сохранены на уровне 2018 года с индексацией применяемых к ним коэффициентов.

В России утвердили ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году — об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе Минприроды России. По данным ведомства, постановление сохраняет ставки платы на уровне 2018 года с индексацией применяемых к ним коэффициентов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду — это денежная компенсация, которая взимается с компаний за загрязнение природы. Такую плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут хозяйственную или другую деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. Например, компании, которые осуществляют перевалку угля, или чей производственный цех выбрасывает в атмосферу вредные вещества.

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При исчислении платы за негативное воздействие к ставкам платы применяются коэффициенты.

Новое постановление предусматривает установление размера ставок платы за негативное воздействие в 2023 году на уровне 2018 года с учетом их индексации на коэффициент 1,26. А ставка платы по загрязняющему веществу «Пыль каменного угля» в 2023 году устанавливается на уровне 71,21 рубля за тонну.

«С сентября 2022 года заработал механизм «окрашивания» средств экологических платежей, поступающих в региональные бюджеты. Это значит, что платежи за негативное воздействие на окружающую среду, а также по искам о возмещении нанесенного вреда будут направляться только на природоохранные мероприятия», — отметили в Минприроды России.

Ранее в ведомстве сообщали, что на территории нацпарка «Сайлюгемский» (Республика Алтай) завершился первый этап подсчета снежного барса или ирбиса.