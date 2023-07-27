В Сибири тает крупнейший в мире кратер с вечной мерзлотой

Это очередное последствие – и новый виток – глобального потепления.

Захватывающие кадры с беспилотника в деталях показывают кратер Батагайка – километровый провал в Якутии, который образует самый большой в мире кратер вечной мерзлоты.

О таянии Батагайки учёные начали беспокоиться ещё несколько лет назад. Древние почвы арктической вечной мерзлоты, запечатленные на стене термокарстового кратера, сохранили органические остатки листьев, травы и животных, умерших тысячи лет назад, в ледниковый период. Все эти запасы углерода были надежно сокрыты льдом в недрах Земли – до недавних пор.

На опубликованном видео два исследователя карабкаются по неровной местности у основания впадины, отмеченной неровными поверхностями и небольшими кочками. Всё это начало формироваться после того, как в 1960-х вырубили окружающий лес, и подземная вечная мерзлота начала таять.

«Мы, местные жители, называем это обвалом. Он сформировался в 1970-х годах, сначала как овраг, но затем, оттаяв в жаркие солнечные дни, он начал расширяться», – Эрел Стручков, местный житель и исследователь кратера.

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Вечную мерзлоту – грунт, который остается замерзшим круглый год, – покрывает слой земли и растительного детрита мощностью от 30 сантиметров до полутора метров. Эта почва – так называемый активный слой – обычно оттаивает каждое лето и вновь замерзает зимой. Но однажды команда учёных обнаружила, что во многих местах в регионе оттаявшая летом земля так и не замерзла.

А когда активный слой перестает замерзать зимой, процесс высвобождения углерода из почвы идет быстрее. Тепло позволяет микробам поглощать органические вещества в почве – и выделять углекислый газ или метан – круглый год, а не только несколько летних месяцев. И это подстёгивает глобальное потепление.

Россия нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир, в результате чего тает арктическая тундра. Это приводит к высвобождению большего количества парниковых газов, хранящихся в талой почве. Таяние вечной мерзлоты также вызывает провалы грунта, отчего образуются подобные кратеры или озёра.

Местные жители назвали образовавшийся кратер «Воротами с преисподнюю». И хотя это может привлечь туристов, расширение оползня является опасным признаком, объясняет Никита Тананаев, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. Мельникова в Якутске.

«В будущем, с повышением температуры и усилением антропогенного давления, мы будем видеть все больше и больше таких мегапросадок, пока вся вечная мерзлота не испарится», – Никита Тананаев.

Таяние вечной мерзлоты уже угрожает городам на севере и северо-востоке России – оно повреждает дороги дороги, дома и нарушает работу трубопроводов. Обширные лесные пожары, которые стали более интенсивными в последние годы, усугубляют эту проблему.

Ученые не уверены в точной скорости расширения кратера Батагайка. Но Тананаев говорит, что почва под оползнем, глубина которого в некоторых местах составляет около 100 метров содержит огромное количество органического углерода – и это плохие новости для планеты. В последние годы многие из подобных мегапросадок появлялись по всей Сибири, но исследователи считают, что Батагайка из-за ее размера может считаться чем-то вроде аномалии.