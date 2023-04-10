В тайском городе жителей отправили на удаленку из-за грязного воздуха

Дым от лесных пожаров окутал город Чиангмай в Таиланде.

Тайский город Чиангмай был признан самым загрязненным городом в мире – недавно власти призвали людей работать из дома, чтобы избежать опасного воздуха.

Премьер-министр Прают Чан-О-Ча провел видеопереговоры с лидерами соседних Мьянмы и Лаоса, чтобы обсудить проблему, которая ежегодно затрагивает крупные территории Юго-Восточной Азии.

Таиланд страдает от сильного загрязнения воздуха с начала года. Частично оно вызвано пожарами, которые распространяются по вине травяных палов – когда фермеры совершают поджоги в сельскохозяйственных целях.По данным министерства здравоохранения, в этом году почти два миллиона человек нуждались в стационарном лечении респираторных заболеваний, вызванных загрязнением воздуха.

Сайт мониторинга воздуха IQAir на прошлой неделе оценил Чиангмай как самый загрязненный крупный город в мире. Он опередил традиционных лидеров по этому показателю – Дели в Индии и Лахор в Пакистане.

По данным IQAir, уровни наиболее опасных частиц PM2,5 – настолько крошечных, что они могут попасть в кровоток – в Чиангмае более чем в 66 раз превышали ежегодные рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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Губернатор провинции Чиангмай Нират Понгситтитаворн выступил с заявлением, в котором призвал людей оставаться в помещении и работать из дома, чтобы «защитить себя и уменьшить воздействие на здоровье» частиц PM2,5.

Чиангмай, где проживает почти 130 000 человек, является «воротами» на холмистый север Таиланда, который до пандемии посещали миллионы туристов. Но Виттая Понгсири, вице-президент Ассоциации туристического бизнеса Чиангмая, сказал, что на этот раз гостей страны отпугивает не коронавирус, а загрязнение воздуха. По его словам, количество туристов сократилось на 20 процентов.