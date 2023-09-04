Влажные тропики Амазонки превратятся в засушливые саванны: прогноз учёных

Причиной этого может стать глобальное потепление.

Дождевые леса в Амазонии называют зелёными лёгкими Земли. Почти всю территорию бассейна Амазонки (по размеру примерно равную Австралии) занимает крупнейший в мире дождевой лес, который один составляет половину общей площади всех тропических лесов земли и производит около 20% кислорода в атмосфере. Амазония настолько огромна, что её делят между собой девять разных стран, а глубоко в джунглях до сих пор обнаруживают дикие племена, не знакомые с цивилизацией.

Ученые Ратгерского университета (США) предсказали, что часть тропических лесов Амазонии может превратиться в сухие травянистые саванны в результате изменения климата.

Исследователи провели моделирование водных циклов амазонского региона при помощи сложной компьютерной модели, учитывающей разные гидрологические условия — в том числе высоту рек, уровень влажности почвы и скорость испарения. Затем эту модель объединили с климатическими прогнозами 2090-2100 годов.

Эти прогнозы были предоставлены Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата. Таким образом ученые выяснили, как гидрологический стресс влияет на пойменные леса как во внутренних регионах Амазонки, так и вдоль рек Мадейра и Верхний Негро. Они считаются одними из самых биологически богатых пойменных лесов в мире. При этом воздействию также могут подвергнуться большие площади торфяников в Перу, активно поглощающие углерод.

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Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), Амазония помогает стабилизировать глобальный климат: она удерживает около 123 миллиардов тонн углерода как над, так и под землей. Потеря деревьев из-за процесса, которые ученые называют саванизацией, плохо повлияет на удержание углерода, а также вызовет выбросы углекислого газа в атмосферу, что ускорит потепление.

Ранее специалисты пришли к выводу, что знаменитые дождевые амазонские леса находятся на грани уничтожения. По их словам, крупнейший в мире тропический лес близок к «переломному моменту», который может означать, что он изменится навсегда и больше не будет приносить пользу человечеству, в таких масштабах поглощая парниковые газы.