Водный кризис на Бали угрожает местной культуре и объектам ЮНЕСКО

Эксперты объясняют это огромной популярностью острова у туристов.

Исследователи опубликовали статью, предупреждающую о нарастающем водном кризисе на Бали – индонезийском острове, который является очень популярным направлением у туристов. По оценкам экспертов, кризис по большей части связан с ростом населения, развитием туризма и неправильным управлением водными ресурсами.

Нехватка воды уже сказывается на объектах ЮНЕСКО, колодцах, производстве продуктов питания и балийской культуре, и эксперты говорят, что ситуация будет неизбежно становиться хуже, если на острове не начнут применять соответствующие правила контроля водных ресурсов.

Бали – тропический вулканический остров в центре индонезийского архипелага. Там полагаются на воду из трех основных источников: кратерных озер, рек и неглубоких грунтовых вод. Уникальная традиционная оросительная система, называемая «субак», распределяет воду по сети каналов, дамб и тоннелей.

Субак внесён в список ЮНЕСКО в 2012 году. Эта система ирригации рисовых заливных полей занимает центральное место в балийской культуре. Считается, что она олицетворяет балийскую индуистскую философию «Три хита карана» («Три источника блага») – гармонию между людьми, природой и духовным царством.

Согласно данным государственной переписи, население острова увеличилось более чем на 70% с 1980 по 2020 год, до 4,3 миллиона человек. Рост туризма был еще более взрывным: если в 1980 году на остров приезжало менее 140 тысяч иностранных посетителей, то к 2019 году их стало более 6,2 миллиона, а к этому добавились 10,5 миллиона местных туристов.

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Туристический бум способствовал расцвету экономики на Бали, но экология острова существенно пострадала. По словам руководителя проекта Балийской программы по защите водных ресурсов Путу Бавы, рисовые поля, по которым когда-то проходил субак, превратились в поля для гольфа и аквапарки, а леса, которые естественным образом собирают воду и жизненно важны для субака, были вырублены под новые виллы и отели.

Согласно данным базирующейся на Бали неправительственной организации IDEP Foundation, менее чем за десятилетие уровень грунтовых вод Бали в некоторых районах опустился более чем на 50 метров. Колодцы пересыхают или загрязняются соленой водой, особенно на юге острова.

Ужасные последствия водного кризиса можно увидеть в Джатилуви, на северо-западе Бали, где фермеры возделывают самые большие рисовые террасы острова. На протяжении поколений пышные зеленые рисовые террасы полагались на систему субак для орошения. Но в последнее десятилетие фермерам приходилось импортировать и перекачивать воду по белым пластиковым трубам для орошения полей.

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Строма Коул из Вестминстерского университета, который исследовал влияние туризма на водоснабжение Бали, рассказал, что сейчас местные фермеры могут получить только один урожай риса вместо двух или трех в год из-за перебоев с подачей воды. Это может сократить производство продуктов питания на острове.

Когда Индонезия закрыла свои границы в разгар пандемии, туризм на Бали резко упал. Экологи надеялись, что закрытие позволит «перезарядить» колодцы острова. В настоящее время IDEP устанавливает датчики в колодцах по всему острову, чтобы улучшить исследовательский мониторинг уровня воды.

Но развитие инфраструктуры по всему острову продолжается, включая новую платную дорогу (ее строительство поддержали в правительстве). Такая дорога, по словам активистов, еще больше нарушит систему субака.

Туризм имеет ключевое значение для Бали, но также необходимо усилить правоприменение и мониторинг для защиты водных ресурсов острова, отмечают эксперты. «Мы должны сделать это вместе, ради выживания острова».