Встретить барса на ВДНХ: «Экоёлка» знакомит с редкими животными России

Москвичи и гости столицы, спешите сделать классные фотографии, а заодно узнать интересное про зверей! На ВДНХ около самого большого катка столицы рядом с фудкортом ещё несколько дней будет стоять необычный арт-объект – «Экоёлка» национального проекта «Экология».

«Экоёлка» – праздничная фотозона, выполненная из современного материала, имитирующего дерево, но до 90% состоящего из продуктов переработки.

Все гости ВДНХ смогут познакомиться с 13-ю уникальными видами краснокнижных животных, которые находятся под опекой нацпроекта «Экология», увидеть их в дополненной реальности и получить краснокнижный стикерпак.

«Экоёлка» радует москвичей и гостей столицы уже третий год подряд. В этом году арт-объект расскажет посетителям ВДНХ сразу о двух направлениях национального проекта «Экология».

Первое – это сохранение 13 уникальных краснокнижных животных, которые находятся на грани исчезновения. Узнать больше о каждом можно, отсканировав QR-код на конструкции «Экоёлки» (3 простых шага: навести камеру устройства на QR-код, разрешить приложению доступ к камере и перейти на страницу приложения).

С помощью специального приложения на каждого из них можно посмотреть в дополненной реальности через объектив камеры телефона – звери будут появляться прямо на фоне «Экоёлки». Помимо возможности увидеть краснокнижного зверя на расстоянии нескольких шагов, нацпроект «Экология» подарит стикерпак со всеми 13-ю видами для мессенджера Телеграм.

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Второе направление нацпроекта, о котором расскажет «Экоёлка» – это вторичное использование ресурсов. Арт-обьект до 90% состоит из вторичного сырья. Его материал – древесно-полимерный композит (ДПК), который «дарит вторую жизнь» и возвращает во вторичный оборот целый ряд ресурсов. Таким образом «Экоёлка» наглядно иллюстрирует собой принцип экономики замкнутого цикла и является максимально безвредной для окружающей среды.

ДПК примерно на 60% состоит из древесной муки (продукт, получаемый из различного рода деревянных отходов) и из переработанных пластиковых гранул (одного из полимеров: ПВХ, полиэтилена, полипропилена или полистирола). Изделия из ДПК прочные и долговечные, устойчивы к действию влаги и перепадам температур. Ещё одно важное свойство – ДПК полностью подлежит переработке.

Материалы для конструкции произвели на нескольких предприятиях в Ульяновской и Московской областях, а придуманы и собраны уже в Москве.

Экоёлка будет радовать посетителей ВДНХ до 22 января 2023 года, а потом её вернут на один из заводов для последующей переработки в какой-то новый продукт.