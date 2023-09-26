Вся сила живой природы: как бренд натуральной косметики сделал первую в России экоферму в Заполярье

Свежий воздух, живописные пейзажи гор, нетронутая природа – идеальное место для выращивания натуральных и органических ингредиентов для создания косметики. С одной стороны Кандалакши простирается Белое море, с другой – сопки. Здесь нет вредных производств и больших трасс, поэтому почва и воздух сохраняют свою чистоту. Рассказываем о том, как у бренда натуральной косметики Levrana здесь появилась ферма.

Как всё начиналось

Российский бренд натуральной косметики Levrana появился в 2013 году, когда супруги Леонид и Виктория готовились к рождению дочери и решили осознанно подойти к выбору средств по уходу за малышом. Качество и составы товаров на полках масс-маркета не внушали доверия. Экологические средства только набирали популярность, и цена на них была достаточно высокая. Тогда Леонид изготовил натуральное мыло по рецепту из интернета для собственного пользования, а сегодня Levrana превратилась в мультибрендовую компанию.

«Наша основная миссия: натуральная косметика должна быть доступной для всех», – Леонид Леврана.

С расширением ассортимента компании и постоянным увеличением объемов выпускаемой продукции было решено построить органическую ферму для выращивания собственного сырья.

Просторы Кандалакши

Мечта сбылась: собственная ферма в Заполярье

Локация была выбрана неслучайно, Кандалакша – родина основателя и генерального директора компании Леонида Леврана. В этом городе на юго-западе Мурманской области он родился и вырос, знает и любит этот край.

В 2021 году командой Levrana началось облагораживание 26 гектар земли в Кандалакше – первой в России экофермы в Заполярье.

Экоферма Levrana в Кандалакше

Климатические особенности местности позволяют выращивать культуры без использования химикатов: пестицидов, гербицидов и стимуляторов роста. На Крайнем Севере меньше вредителей, поэтому растения не нуждаются в химической обработке. Для борьбы с сорняками достаточно использовать методы ручной и механической прополки. Характерные для этого края полярные дни увеличивают длительность фотосинтеза. Это компенсирует суровую северную зиму и помогает растениям вырабатывать больше полезных веществ.

Травы и кустарники в таких условиях вырастают меньшего размера, но концентрация соков и полезных веществ в них больше.

Экоферма Levrana в Кандалакше

Сейчас на ферме засажено 13 растений, а рядом расположен большой участок леса, где можно собрать дикие травы и ягоды для дальнейшего использования в косметике.

В Кандалакшском заливе растет бурая водоросль фукус – незаменимый источник минеральных солей и йода. Она полезна как сама по себе, так и в виде экстракта. Во время приливов волны Белого моря выбрасывают водоросли на берег, где они высыхают естественным путем. После этого, не вмешиваясь в природные процессы, производители начинают сбор фукуса.

Сбор и сушка урожая

Часть собранных растений отправляется на сушку, чтобы получить из них экстракты. Под это оборудовано два специальных ангара с вентилируемыми деревянными стеллажами – так сырье защищено от воздействия ультрафиолетового излучения и влаги.

Сбор урожая

Когда растения достаточно просушились, их отправляют на производство в Санкт-Петербург. После транспортировки сырье изучают сотрудники технологического отдела. Они создают на его основе новые продукты и контролируют весь производственный цикл.

Сушка урожая

Сейчас на ферме с любовью и заботой выращиваются: календула, василек, родиола розовая, шиповник, ромашка, роза, пижма и другие растения, которые станут чистой и органической основой для добавления в кремы, шампуни и маски продукции Levrana.