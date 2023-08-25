Япония начала сброс сточных вод с «Фукусимы» в океан

Экологи обеспокоены, но эксперты уверяют, что все в порядке.

Япония начала сброс сточных вод с АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Это первый из четырех сбросов, запланированных до марта 2024 года.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – орган ООН по надзору за атомной энергией – заявило, что сброс соответствует международным стандартам безопасности с «незначительным радиологическим воздействием».

Радиоктивные воды с Фукусимы сбросят в Тихий океан. Что будет дальше? читать

Оператор завода TEPCO активировал насосы для перекачки воды 24 августа. По оценкам экспертов, для завершения сброса примерно 7800 кубических метров воды в океан потребуется 17 дней.

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«Контролируемые постепенные сбросы очищенной воды в море, как в настоящее время запланировано и оценено TEPCO, окажут незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду», – Мариано Гросси, гендиректор МАГАТЭ.

Примерно 1,34 миллиона метрических тонн воды, что эквивалентно 540 олимпийским бассейнам, которая использовалась для охлаждения реакторов и других целей, хранится в тысяче стальных контейнеров на «Фукусиме».

О своих планах Япония объявила ещё в 2021 году. Тогда стало известно, что власти собираются сбросить миллионы тонн ядерных сточных вод в море через трубу, протянувшуюся на один километр от побережья. Вода очищалась с помощью специальной системы фильтрации, удаляющей все радиоактивные элементы, кроме трития – изотопа водорода, от которого очень трудно избавиться. Период полураспада трития составляет 12,33 года, и при распаде он превращается в гелий.

Атомные энергетические объекты регулярно сбрасывают тритий в водные пути по всему миру, сообщил Тони Хукер, доцент Университета Аделаиды в Австралии, специализирующийся на радиационной защите.

«На протяжении десятилетий не было никаких очевидных вредных последствий для окружающей среды или здоровья», – Тони Хукер.

Завод ТЕРСО заявил, что разбавил сточные воды, чтобы снизить оставшийся уровень радиоактивности до 1500 беккерелей на литр, что значительно ниже национального стандарта безопасности Японии в 60 000 беккерелей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ограничивает радиоактивность питьевой воды до 10 000 беккерелей на литр, отметил Хукер.

Операторам станции еще предстоит расчистить оставшийся мусор и ядерное топливо в трех реакторах, которые вышли из строя после сильного землетрясения и цунами, разрушивших АЭС «Фукусима» в марте 2011 года.