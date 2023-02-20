Загрязнение воздуха повышает риск депрессии

Согласно двум новым исследованиям, длительное воздействие загрязнения воздуха негативно влияет на психику.

Загрязнение воздуха уже давно связывают с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Новые исследования дополняют растущее количество доказательств того, что загрязнение воздуха также влияет на психическое здоровье.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что длительное воздействие повышенного уровня загрязнения воздуха увеличивает риск поздней депрессии среди пожилых людей. Другое исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry, показало, что длительное воздействие даже низких уровней загрязнителей воздуха было связано с увеличением случаев депрессии и тревоги.

Для определения воздействия загрязнения воздуха на пожилых американцев исследователи из Гарвардского университета и Университета Эмори изучили данные о почти девяти миллионах человек, пользующихся Medicare – государственной схемой медицинского страхования США для лиц старше 64 лет. Согласно заявлениям Medicare, более чем у 1,52 миллиона из них была диагностирована депрессия в период исследования с 2005 по 2016 год.

«Мы наблюдали статистически значимую вредную связь между длительным воздействием повышенного уровня загрязнения воздуха и повышенным риском диагностики депрессии в пожилом возрасте. В этом исследовании было замечено, что люди, у которых не все благополучно в социально-экономическом плане, подвергаются гораздо более высокому риску депрессии в пожилом возрасте», – пишут исследователи.

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Для исследования ученые нанесли на карту уровни загрязнения и сравнили их с адресами пациентов Medicare. Загрязняющие вещества, которым они подвергались, представляли собой мелкие твердые частицы, такие как пыль или дым, диоксид азота, образующийся в основном в результате выбросов транспортных средств, и озон, который выбрасывается автомобилями, электростанциями и нефтеперерабатывающими заводами.

Исследователи говорят, что пожилые люди могут быть особенно восприимчивы к депрессии, связанной с загрязнением окружающей среды, из-за их уязвимости легких и нервной системы.

«Хотя депрессия менее распространена среди пожилых людей по сравнению с молодым населением, она может иметь серьезные последствия, такие как когнитивные нарушения, сопутствующие физические заболевания и смерть», – отмечают исследователи.

В другом исследовании ученые из Великобритании и Китая рассматривали связь между длительным воздействием нескольких загрязнителей воздуха и заболеваемостью депрессией и тревогой. Они исследовали группу из почти 390 000 человек, в основном в Великобритании, в течение 11 лет. В результате обнаружилось, что повышенный риск депрессии и тревоги существует даже при уровне загрязнения ниже стандартов качества воздуха в Великобритании.