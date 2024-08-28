Жара в Европе будет убивать в три раза больше людей к концу века: исследование

Традиционно с холодом связывают более высокую смертность, чем с жарой. Однако новое исследование показало, что глобальное потепление принесет человечеству множество серьезных рисков для здоровья.

Смертность от жары может возрасти в Европе в три раза к концу столетия, гласит новое исследование центра при Еврокомиссии, представленное в журнале Lancet Public Health. В особой зоне риска южные страны Европы: Италия, Греция и Испания, заключили учёные.

В то время, как температура на планете Земля в этом году побила все тепловые рекорды, многие предполагали, что такая ситуация может привести к уменьшению количества смертей от холода – уэе известного Европе убийцы. Но исследователи пришли к выводу, что при достижении критических показателей глобального потепления в 3°C или 4°C рост смертности от жары всё равно превзойдет тот небольшой «выигрыш» от снижения количества смертей, вызванных холодом.

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«Ожидается, что гораздо больше смертей, связанных с жарой, произойдет по мере потепления климата и старения населения, в то время как смертность от холода снизится лишь незначительно», – пояснил соавтор исследования Дэвид Гарсия-Леон из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

В 2015 году на Конференции по климату в Париже почти все страны мира договорились попытаться замедлить темпы роста глобальной температуры до 1,5°C. Но даже при достижении таких амбициозных цифр ежегодное число смертей от холода и жары в Европе всё равно может увеличиться с 407 000 человек до 450 000 человек к 2100 году, предрекают исследователи.

А если температура поднимется выше 3°C в сравнении с доиндустриальным периодом, то жара будет убивать примерно по 129 тысяч человек в год (сейчас этот показатель держится на уровне 44 тысяч). В основном это коснётся людей старше 85 лет. Учёные также напоминают, что ещё менее утешительные прогнозы ожидают пожилых жителей более тёплых районов Земли – Африки, Азии, Океании и Америки.