Звезды могут исчезнуть с небосвода уже через 20 лет: световое загрязнение усиливается

Ученые говорят, что эта проблема сильно недооценена.

Как давно вы видели Млечный Путь в своем городе? Многие из нас – никогда. Всему виной городская засветка, которая усугубляется с каждым годом. Ученые обнаружили, что растущее использование светодиодных ламп (LED) и других форм освещения покрывает ночное небо засветами. Безответственное использование наружного освещения, уличного освещения, рекламы и освещенных спортивных площадок привело к тому, что от нас прячутся даже яркие звезды.

В 2016 году астрономы выяснили, что треть человечества больше не может увидеть Млечный Путь на ночном небосклоне, а с тех пор световое загрязнение только увеличилось. По последним оценкам, при его нынешних темпах большинство крупных созвездий через 20 лет будет невозможно увидеть невооруженным взглядом. Эти прогнозы – не только про пропажу ковша Большой Медцедицы, которую многие автоматически ищут на звездном небе. Потери в культурном и научном плане будут значительными.

«Если уже следующее поколение не сможет увидеть ночное небо, это будет большой потерей – как если бы они никогда не увидели птиц. Вам не нужно быть астрономом, чтобы беспокоиться о ночном небе. Я не орнитолог, но, если бы в моем саду не было певчих птиц, я бы чувствовал себя обделенным», – Мартин Риз, соавтор исследования.

Риз является основателем межпартийной парламентской группы «за темное небо», которая недавно подготовила отчет, призывающий принять множество мер по борьбе со световым загрязнением. К ним относятся предложения назначить министра по темному небу, создать комиссию по темному небу и установить строгие стандарты плотности и направления освещения. По мнению ученых, этих мер может быть достаточно, чтобы спасти ситуацию.

Одно из главных требований к ночному освещению: чтобы оно было направлено вниз и не было преимущественно сине-белым, а имело красные и оранжевые оттенки.

Исследование физика Кристофера Киба из Немецкого центра геонаук показало, что из-за светового загрязнения ночное небо становится ярче примерно на 10% в год, что угрожает стереть из виду все звезды, кроме самых ярких. Ребенок, родившийся там, где сегодня можно увидеть 250 звезд по ночам, к своему совершеннолетию сможет увидеть только около 100.

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Население Земли не воспринимает световое загрязнение всерьез и не осознает его последствий. Тем не менее, действовать необходимо уже сейчас, потому что оно может пагубно влиять на экологию.

Так, морские черепахи и перелетные птицы ориентируются на лунный свет. Световое загрязнение сбивает их с пути. Насекомые – основной источник пищи для птиц и других животных – стремятся к искусственному освещению и погибают при контакте с источником.

По словам профессора Роберта Фосбери из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона (UCL), голубоватое излучение светодиодов почти полностью лишено красного или ближнего инфракрасного света.

«Нам не хватает красного и инфракрасного света, и это имеет серьезные последствия. Когда красноватый свет освещает наше тело, он стимулирует механизмы, в том числе те, которые расщепляют высокий уровень сахара в крови или повышают выработку мелатонина. С появлением флуоресцентного освещения, а затем и светодиодов, эта часть спектра исчезла из искусственного света, и я думаю, что она играет роль в росте ожирения и случаев диабета, которые мы наблюдаем сегодня», – Роберт Фосбери.

Исследователи UCL готовятся установить дополнительные инфракрасные лампы в больницах и отделениях интенсивной терапии, чтобы посмотреть, повлияют ли они на выздоровление пациентов, которым может не хватать света в этой части спектра.

«Потребуются огромные усилия, чтобы изменить планету и сделать светодиоды более дружелюбными в плане освещения. Это будет большая работа, но мы должны это сделать, потому что световое загрязнение оказывает разрушительное воздействие на здоровье человека», – заключает Фосбери.