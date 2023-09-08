Бархатная байкальская пора: поехали в Бурятию с Russian Traveler

Наш новый фототур состоится 20-24 сентября.

«Что-то давно у нас не было новых путешествий с любителями фотографии по красивым местам», – подумали мы, и организовали новый фототур в Бурятию – край умильных нерп, буддийских дацанов и заповедных уголков. Приглашаем с собой (и не зевайте, места в группу обычно расхватывают быстро).

Сопровождать нас будет бессменный руководитель наших мастер-классов по фотосъёмке и шеф-фотограф Russian Traveler – Андрей Каменев. За время своей работы он отснял несколько сот тысяч уникальных кадров, не раз обогнул Землю, побывал в более чем семидесяти странах мира, а также на северном и южном полюсах – и всё с камерой и увесистыми объективами за плечами.

Чтобы забронировать место в поездке (и по всем другим вопросам), пишите нашему менеджеру Георгию – g.krasilnikov@yasno.media.

А теперь коротко расскажем о программе – нас ждут четыре дня, посвященных главным достопримечательностям бурятской стороны Байкала, старинным традициям и незабываемым видам. И всё это – прямо среди золотой осени!

1 День

Трансфер в отель, термальные источники, байкальский ужин

Прилетаем в Улан-Удэ, откладываем экскурсию по старинному городу на конец фототура, а пока сразу отправляемся дальше – прямиком в Баргузинский район, в глемпинг-отель «Тайга». Он расположен на восточном берегу Байкала, в живописном месте, окруженном сибирской тайгой.

После обеда поедем на Гусихинские термальные источники – купаться, и никакая осень не помеха. Те, кто купаться не захочет, смогут просто полюбоваться окружающей природой, одетой в золото и багрянец.

Отличное завершение первого дня в Бурятии – настоящий бурятский ужин. Здесь до сих пор сохранились интересные старинные рецепты и гастрономические традиции. Чай с молоком и солью на Бурятской — пожалуйста, омуль горячего копчения или вяленый хариус – тоже главные деликатесы. Сладкоежки оценят бурятское лакомство, похожее на маленькие пончики со сгущенкой — боовы. Еще одно популярное местное блюдо — шулэн, национальный бурятский суп из баранины с домашней лапшой.

Вообще, доминанты местной кухни — это молоко и мясо, главные продукты в рационе кочевников. Причем мясо самое разное, вплоть до жеребятины. Так что кулинарные открытия в этом удивительном краю туристам гарантированы. И конечно гастрономическое путешествие по Байкалу не обойдется без знаменитых бурятских бууз.

Буузы

2 День

Байкал и нацпарк: Ушканьи острова, Чивыркуйский залив, Монахово

Второй день – едем в Забайкальский заповедник, знакомиться с природными красотами поближе. Одна из самых популярных экскурсий на Байкале — на Ушканьи острова, где можно увидеть лежбища байкальских нерп. Сувениры с изображениями этих милых млекопитающих и на побережье озера и в целом в Бурятии можно найти практически везде. Нерпы — это эндемики Байкала: они встречаются только там. На Ушканьи острова мы и поедем во второй день.

Не забываем, что нерпы довольно капризны: если Байкал неспокоен, а солнца нет, нерпы не полезут не камни и не покажутся туристам. Так что ехать к ним в гости нужно исключительно в хорошую погоду.

Байкальские нерпы – уникальные эндемики великого озера Фото: Борис Слепнев / фотохостинг rtraveler.ru

А ещё нас ждёт морская прогулка (если с погодой повезет), рыбалка, поход по живописному побережью и ещё одни термальные источники. Полюбуемся Чивыркуйским заливом, одним из самых уютных и впечталяющих на Байкале – этот потрясающий простор и краски не передать словами, лучше самим увидеть, чем тысячу раз прочитать.

Ночевать будем в селе Усть-Баргузин, где нас угостят ещё одним вкусным тематическим ужином – на этот раз поморским.

Чивыркуйский залив Фото: Елена Вторушина / фотохостинг rtraveler.ru

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3 День

Баргузин, Куйтунская степь, Аргадинская подкова, Баргузинский дацан

День третий принесет нам знакомство с песчаной пустыней в Куйтунской степи и Аргадинской подковой, одно из красивейших мест в Забайкалье – это огромная и высокая песчаная дюна, которая возвышается на слиянии двух рек, Баргузин и Аргада.

Аргадинская подкова Фото: Елена Вторушина / фотохостинг rtraveler.ru

Баргузин — имя текущей по долине реки, встающих над ней гор и одного из байкальских ветров, дующего отсюда на простор Славного моря. В древних монгольских летописях эти места называются «Баргуджин Тукум» — натурально, «Край света». Принято считать, что это родина матери Чингисхана и что сам завоеватель мира завещал похоронить себя именно здесь (где он действительно покоится, не знает никто). В этом укромном углу Сибири, среди богатой соболем и золотом тайги, в середине XVII века был основан первый казачий острог в Забайкалье, форпост русского продвижения на Дальний Восток. В это село (ранее город) Баргузин мы заедем тоже, полюбуемся сибирским зодчеством.

В Баргузинской долине есть и свое место паломничества – буддийский дацан, посвященный богине Янжиме, покровительнице мудрости и материнства – ещё одна точка на нашем маршруте.

Обед и ужин у нас будут на открытом воздухе – сперва пикник среди песчаных дюн в Куйтунской степи, вечером – ужин на лесной поляне с бараньим мясом.

Баргузинская долина Фото: Евгений Грин / фотохостинг rtraveler.ru

4 День

Иволгинский дацан, Тарбагатай, Улан-Удэ

Это не Пекин и не Таиланд. Удивительной красоты буддийский храм находится в селе Верхняя Иволга Республики Бурятия. Это духовная столица российских буддистов, знаменитый буддийский монастырь-университет, где учатся десятки студентов, – Иволгинский дацан. На территории – пять храмов, усыпальницa, библиотекa и оранжерея для священного дерева Бодхи. Здесь же находится резиденция Хамбо-ламы – главы буддистов России.

Приехав в Иволгинский дацан, не поленитесь найти древний камень с отпечатком ладони богини Зеленой Тары – женской ипостаси Будды. Обитатели храма верят, что он исполняет желания. Отойдите на несколько шагов, зажмурьтесь и идите к камню. Если ваша ладонь наткнется точно на него, ваше желание непременно исполнится.

Фото: Евгений rapax / фотохостинг Rtraveler,ru

У нас будет редкая возможность познакомиться с «хранителями допетровской Руси» представится в крупнейшем старообрядческом селе Тарбагатай, жители которой зовутся «семейские». Отведаем здесь традиционный обед старообрядцев.

Вишенка на торте нашего фототура – прибытие обратно в Улан-Удэ и обзорная экскурсия по городом. Основанный в 1666 году Удинский острог, впоследствии город Верхнеудинск, стоял на пути из Российской империи в Китай и на Дальний Восток. На маршруте экскурсии самое старое каменное здание города — Свято-Одигитриевский собор, деревянные городские усадьбы в резных наличниках, гостиные ряды, выросшие на торговле чаем, триумфальная арка, воздвигнутая в 1891 году к приезду наследника престола. Недалеко и любопытные памятники XX века, в том числе самый необычный в СССР Ленин: водруженная на постамент восьмиметровая голова Ильича весом в 42 тонны. Ну где еще такое увидишь?

А ещё каждый день вечером в отеле нас ждёт портфолио-ревью – разбор ваших фотографий с Андреем Каменевым. Не забывайте – мы не только отдыхать приехали, но и снимать красивое! Наш шеф-фотограф подскажет, как лучше это делать, а во время этих вечерних портфолио-ревью можно будет научиться азам обработки снимков и задать Андрею вопросы.

24 сентября, в пятый день нашего фототура, настанет пора прощаться – уже утром мы вылетаем обратно из Улан-Удэ. До новых встреч! Не забудьте поделиться классными снимками с фототура на нашем фотохостинге.

Самое важное, если вам лень читать текст выше: Когда: 20-24 сентября

20-24 сентября Куда: Бурятский Байкал и окрестности

Бурятский Байкал и окрестности Группа: 8 человек во главе с нашим шеф-фотографом Андреем Каменевым

8 человек во главе с нашим шеф-фотографом Андреем Каменевым Сколько: 65 000 рублей с человека (перелёты в стоимость фототура не входят)

65 000 рублей с человека (перелёты в стоимость фототура не входят) Как забронировать место: со всеми вопросами пишите нашему менеджеру Георгию – g.krasilnikov@yasno.media.