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№ 5

Март 2023

Russian Traveler 01/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

№ 5

Март 2023

Russian Traveler 01/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

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Маковое поле, горы и душевная атмосфера: как прошел наш фототур в Чечню и Ингушетию

Фото: Дарья Булдакова

Башенный комплекс в Ингушетии

9-13 мая мы собрали единомышленников и отправились открывать для себя и снимать красоты Северного Кавказа. В фототур по Ингушетии и Чечне поехал наш неизменный шеф-фотограф Андрей Каменев и главред журнала Russian Traveler Иван Васин – о лучших сопровождающих нельзя и мечтать. Рассказываем, какой получилась наша поездка.

Кавказ в разгаре весны – это фантастическое зрелище, и мы решили, что не имеем права его пропускать. За несколько дней мы с участниками фототура успели прогуляться по Грозному, заглянуть в покинутый аул стражников Хой, полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам и захватывающими видами Аргунского ущелья, побродить среди неприступных средневековых башен-крепостей. Нас ждали потрясающие горы и невероятные закаты, водопады и бурные реки, кавказская кухня и кавказское же гостеприимство. 

Кому-то больше понравилась горная Ингушетия с башенными комплексами, кому-то – головокружительные виды из окна отеля на ночной Грозный, но все единодушно признают одно – поездка вышла необыкновенно душевной, красивой и богатой на впечатления и эффектные кадры. 

Например, Грозный запомнился нам своими прямыми проспектами, захватывающими видами с небоскреба «Грозный-Сити», изящными мечетями и смотровой площадкой «Лестница в небеса» неподалеку от города. 

Фото: Андрей Каменев
Фото: Андрей Каменев
Фото: Надежда Николаева
Фото: Дарья Булдакова

Ночной Грозный

Не обошлась поездка и без «голубой жемчужины Чечни» – озера Кезеной-Ам, которому придает удивительный изумрудно-бирюзовый оттенок белый известняк (из него состоят горы в Чечне). Любовались тем, как с движением солнца воды озера и пейзаж вокруг меняет свои оттенки, будто хамелеон – и ночевали в глэмпинге на живописном берегу. 

Фото: Надежда Николаева
Фото: Надежда Николаева
Фото: Надежда Николаева
Фото: Надежда Николаева

Калейдоскоп оттенков на озере Кезеной-Ам в Чечне

Фото: Надежда Николаева
Отель-глэмпинг на берегу озера Кезеной-Ам

Приятным бонусом оказалось целое маковое поле – ощутили себя Элли на пути к Изумрудному городу, а заодно забили карту памяти красивыми снимками (себя, цветов, себя в цветах). 

Фото: Андрей Каменев
Фото: Андрей Каменев
Фото: Дарья Булдакова
Фото: Дарья Булдакова

В горах Ингушетии к небу стремятся острые верхушки древних каменных башен, возведенных местными жителями в Средневековье. Например, мы побывали в Эрзи – одном из крупнейших в республике  поселений замкового типа. Сумели добраться и до Эгикала – города, где сохранилась одна целая боевая башня и более 60 руинированных различных башенных сооружений, и до старинного христианского храма Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.).

Последним объектом «Вовнушками» – под этим трогательным названием кроется еще один могучий башенный комплекс из неприступных средневековых замков-крепостей с узкими бойницами на боевых башнях. Говорят, в древности их соединял подвесной мостик, но сейчас от него не осталось и следа. 

Фото: Андрей Каменев
Фото: Надежда Николаева
Фото: Надежда Николаева
Фото: Андрей Каменев

Ингушетия

Подводя итоги: поездка вышла действительно очень душевной, полной интересных историй от нашего главреда Ивана Васина, полезных уроков по фотографии от шеф-фотографа Андрея Каменева и ярких впечатлений. Спасибо всем участникам и присоединяемся к отзывам выше – до новых встреч!  

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