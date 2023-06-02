Маковое поле, горы и душевная атмосфера: как прошел наш фототур в Чечню и Ингушетию

9-13 мая мы собрали единомышленников и отправились открывать для себя и снимать красоты Северного Кавказа. В фототур по Ингушетии и Чечне поехал наш неизменный шеф-фотограф Андрей Каменев и главред журнала Russian Traveler Иван Васин – о лучших сопровождающих нельзя и мечтать. Рассказываем, какой получилась наша поездка.
Кавказ в разгаре весны – это фантастическое зрелище, и мы решили, что не имеем права его пропускать. За несколько дней мы с участниками фототура успели прогуляться по Грозному, заглянуть в покинутый аул стражников Хой, полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам и захватывающими видами Аргунского ущелья, побродить среди неприступных средневековых башен-крепостей. Нас ждали потрясающие горы и невероятные закаты, водопады и бурные реки, кавказская кухня и кавказское же гостеприимство.
Кому-то больше понравилась горная Ингушетия с башенными комплексами, кому-то – головокружительные виды из окна отеля на ночной Грозный, но все единодушно признают одно – поездка вышла необыкновенно душевной, красивой и богатой на впечатления и эффектные кадры.
Например, Грозный запомнился нам своими прямыми проспектами, захватывающими видами с небоскреба «Грозный-Сити», изящными мечетями и смотровой площадкой «Лестница в небеса» неподалеку от города.
Дарья Булдакова
участница фототура
Не обошлась поездка и без «голубой жемчужины Чечни» – озера Кезеной-Ам, которому придает удивительный изумрудно-бирюзовый оттенок белый известняк (из него состоят горы в Чечне). Любовались тем, как с движением солнца воды озера и пейзаж вокруг меняет свои оттенки, будто хамелеон – и ночевали в глэмпинге на живописном берегу.
Даниил
участник фототура
Приятным бонусом оказалось целое маковое поле – ощутили себя Элли на пути к Изумрудному городу, а заодно забили карту памяти красивыми снимками (себя, цветов, себя в цветах).
В горах Ингушетии к небу стремятся острые верхушки древних каменных башен, возведенных местными жителями в Средневековье. Например, мы побывали в Эрзи – одном из крупнейших в республике поселений замкового типа. Сумели добраться и до Эгикала – города, где сохранилась одна целая боевая башня и более 60 руинированных различных башенных сооружений, и до старинного христианского храма Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.).
Последним объектом «Вовнушками» – под этим трогательным названием кроется еще один могучий башенный комплекс из неприступных средневековых замков-крепостей с узкими бойницами на боевых башнях. Говорят, в древности их соединял подвесной мостик, но сейчас от него не осталось и следа.
Надежда Николаева
участница фототура
Подводя итоги: поездка вышла действительно очень душевной, полной интересных историй от нашего главреда Ивана Васина, полезных уроков по фотографии от шеф-фотографа Андрея Каменева и ярких впечатлений. Спасибо всем участникам и присоединяемся к отзывам выше – до новых встреч!
Светлана Синицына
участница фототура
Больше фото и видео из фототура можно посмотреть здесь – вдохновлённая участница фототура создала группу ВКонтакте по горячим следам поездки.
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