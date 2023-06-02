Маковое поле, горы и душевная атмосфера: как прошел наш фототур в Чечню и Ингушетию

9-13 мая мы собрали единомышленников и отправились открывать для себя и снимать красоты Северного Кавказа. В фототур по Ингушетии и Чечне поехал наш неизменный шеф-фотограф Андрей Каменев и главред журнала Russian Traveler Иван Васин – о лучших сопровождающих нельзя и мечтать. Рассказываем, какой получилась наша поездка.

Кавказ в разгаре весны – это фантастическое зрелище, и мы решили, что не имеем права его пропускать. За несколько дней мы с участниками фототура успели прогуляться по Грозному, заглянуть в покинутый аул стражников Хой, полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам и захватывающими видами Аргунского ущелья, побродить среди неприступных средневековых башен-крепостей. Нас ждали потрясающие горы и невероятные закаты, водопады и бурные реки, кавказская кухня и кавказское же гостеприимство.

Кому-то больше понравилась горная Ингушетия с башенными комплексами, кому-то – головокружительные виды из окна отеля на ночной Грозный, но все единодушно признают одно – поездка вышла необыкновенно душевной, красивой и богатой на впечатления и эффектные кадры.

Например, Грозный запомнился нам своими прямыми проспектами, захватывающими видами с небоскреба «Грозный-Сити», изящными мечетями и смотровой площадкой «Лестница в небеса» неподалеку от города.

Ночной Грозный Фото: Андрей Каменев

Дарья Булдакова участница фототура Спасибо за душевную атмосферу всем участникам! Вы все теперь герои моих фото :) Очень классный насыщенный тур. Отдельная благодарность Ивану за крутые портреты меня и за утренний поход с мистером Котом. И, конечно, Андрею за мастер-классы, разборы и крутые лайфхаки. Лучший совет - быть понаглее, буду больше снимать close up теперь. Надеюсь, не прощаемся!

Не обошлась поездка и без «голубой жемчужины Чечни» – озера Кезеной-Ам, которому придает удивительный изумрудно-бирюзовый оттенок белый известняк (из него состоят горы в Чечне). Любовались тем, как с движением солнца воды озера и пейзаж вокруг меняет свои оттенки, будто хамелеон – и ночевали в глэмпинге на живописном берегу.

Калейдоскоп оттенков на озере Кезеной-Ам в Чечне Фото: Надежда Николаева

Даниил участник фототура Все просто прекрасно! Все очень понравилось, особенно озеро! Давно не испытывал таких ощущений!

Отель-глэмпинг на берегу озера Кезеной-Ам Фото: Надежда Николаева

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Приятным бонусом оказалось целое маковое поле – ощутили себя Элли на пути к Изумрудному городу, а заодно забили карту памяти красивыми снимками (себя, цветов, себя в цветах).

Фото: Андрей Каменев

В горах Ингушетии к небу стремятся острые верхушки древних каменных башен, возведенных местными жителями в Средневековье. Например, мы побывали в Эрзи – одном из крупнейших в республике поселений замкового типа. Сумели добраться и до Эгикала – города, где сохранилась одна целая боевая башня и более 60 руинированных различных башенных сооружений, и до старинного христианского храма Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.).

Последним объектом «Вовнушками» – под этим трогательным названием кроется еще один могучий башенный комплекс из неприступных средневековых замков-крепостей с узкими бойницами на боевых башнях. Говорят, в древности их соединял подвесной мостик, но сейчас от него не осталось и следа.

Ингушетия Фото: Андрей Каменев

Надежда Николаева участница фототура Спасибо за теплую и душевную компанию, организаторам за массу новых и ярких впечатлений, отдельное спасибо Андрею Каменеву за мастер-классы по видео и фотосъемке, это было увлекательно. До новых встреч и ждем новых фототуров!

Подводя итоги: поездка вышла действительно очень душевной, полной интересных историй от нашего главреда Ивана Васина, полезных уроков по фотографии от шеф-фотографа Андрея Каменева и ярких впечатлений. Спасибо всем участникам и присоединяемся к отзывам выше – до новых встреч!

Светлана Синицына участница фототура Очень понравилась высадка и фотосессия в маковом поле и старинный христианский храм. Вид со смотровой площадки на ночной Грозный и удача поймать последние лучи заката, за которыми так гнался Ваня Васин, на смотровой стеле. От себя тоже хочу поблагодарить всех за компанию, соратничество и, что главное, возможность вынырнуть из нескончаемой суеты «Большой Земли».