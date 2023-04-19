Тайны Северного Кавказа: поехали в Чечню и Ингушетию с Russian Traveler!

С 9 по 13 мая едем любоваться весенним Северным Кавказом в самом расцвете: погуляем по Грозному и Магасу, увидим знаменитое озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье, побываем в древних башенных комплексах и «мертвом городе». Будем снимать потрясающие пейзажи – горные склоны, колоритные мечети, живописные водопады. И обязательно отведаем истинного кавказского гостеприимства. Поехали с нами!

В этом году на майские праздники мы откроем для себя Чечню с Ингушетией – и зовем вас с собой.

Сопровождать нас будет бессменный руководитель наших мастер-классов по фотосъёмке и шеф-фотограф Russian Traveler – Андрей Каменев. За время своей работы он отснял несколько сот тысяч уникальных кадров, не раз обогнул Землю, побывал в более чем семидесяти странах мира, а также на северном и южном полюсах, так что проводник из него получится отличный.

Чтобы забронировать место в поездке (и по всем другим вопросам), заполните анкету в конце статьи или напишите нашему менеджеру Георгию – g.krasilnikov@yasno.media.

Горная дорога в Чечне Фото: Кирилл / фотохостинг rtraveler.ru

Это не просто туристическая поездка, а шанс научиться съемке у опытного фотографа, задать ему вопрос и сразу получить ответ, а еще – лично обсудить получившиеся снимки. На ежевечерних портфолио-ревью наш шеф-фотограф Андрей Каменев укажет на достоинства кадров и подскажет, над чем еще стоит поработать.

Самые разные техники и приёмы съёмки, правила построения кадра, настройка оптики при разном свете, секреты обработки фото – всех этих тем мы так или иначе коснёмся на нашем мастер-классе. А новые знания вы сможете тут же применить на практике!

Вот что нас ждёт:

1 день

Прилетаем в Грозный, обедаем и сразу отправляемся развеивать все стереотипы про Чечню (если они у вас еще по каким-то неведомым причинам остались).

Первым делом едем по горному серпантину с головокружительными видами к «голубой жемчужине Чечни» – озеру Кезеной-Ам, самому фантастическому в республике. Оно расположилось на высоте 1854 метра над уровнем моря, а окружают его облаченные в зеленую парчу трав горные суровые склоны. Озеру Кезеной-Ам придает удивительный изумрудно-бюризовый оттенок белый известняк, из которого состоят горы в Чечне (в отличие от привычных гор Кавказского хребта из темного базальта).

По пути к Кезеной-Аму обязательно несколько раз остановимся, чтобы поснимать пейзажи – сделаем привал в селе Харачой, тормознем на перевале Харами и других живописных местах. А на самом озере будем снимать закат – это лучшее время, чтобы запечатлеть его во всей красе. Ночевать тоже будем в отеле прямо у озера.

Кезеной-Ам Фото: Юлия Власова / фотохостинг rtraveler.ru

2 день

На второй день отправимся в аул Хой («мёртвый город»), заброшенный и древний город стражников, где главным хозяином является ветер, а люди – лишь мимолетными гостями. Оно было основано тысячу лет назад, в XX веке опустело, а в XXI – было полностью восстановлено в качестве этнографической деревни.

Из глубокой древности перенесемся в современность и поедем в Грозный. Нас ждёт обзорная экскурсия по его достопримечательностям и проспектам вместе с мастер-классом по городской фотосъёмке. Завершим день созерцанием заката с самым лучшим видом – на смотровой площадке небоскрёба «Грозный-Сити». Не волнуйтесь, свободное время на самостоятельное изучение города тоже предусмотрено!

Грозный Фото: Павел Жигалов / фотохостинг rtraveler.ru

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3 день

Третий день будет насыщенным на впечатления – уже на следующее утро нам предстоит попрощаться с Чечней и отправиться в Ингушетию. А пока поедем на окраину посёлка Орцин-Мохк – именно здесь расположена будто парящая в воздуха смотровая площадка «Лестница в небеса», откуда можно полюбоваться на республиканскую столицу с нового ракурса.

Затем отправимся в знаменитое Аргунское ущелье, где посетим и отснимем самые разные достопримечательности – жутковатые склеповые жилища и сливающиеся со скалами над бурной рекой Ушкалойские башни-близнецы, расположенные в самом узком месте ущелья. У них всего три стены: роль четвёртой выполняет горная толща, а вместо кровли – лавовый козырёк. Увидим и другие знаковые родовые чеченские башни и даже петроглифы.

Закат в горах Чечни Фото: Abdullah Bersaev / фотохостинг rtraveler.ru

4 день

На четвертый день отправляемся в землю вайнахов и «башенный край» – Ингушетию. Вайнахи жили тейпами – в каждом ущелье издревле располагался свой клан, отсюда взялись и уникальные башенные комплексы (аналоги есть в Грузии и не только, но мало где ещё в мире башенная культура достигла такого размаха). Их – и не только – нам и предстоит увидеть во всём величии.

По пути к высокогорному курорту Армхи (там нас ждёт первая ингушская ночёвка) ненадолго задержимся в столице Ингушетии – городе Магас, где отправимся на экскурсию по самому высокому в мире этнографическому музею и смотровой площадке в «Башне согласия». Площадка из сверхстойкого стекла находится на высоте 85 метров – в самой высокой точке города – и с нее открывается панорама всего Магаса.

Затем заселимся в гостиницу в селе Армхи с потрясающими видами на горы, пообедаем и прогуляемся до Ляжгинского водопада. Особенно он красив в солнечный день (надеемся, нам выпадет именно такой), когда солнце проникает до дна ущелья и мириады брызг светятся разноцветной радугой.

Позже нас ждёт посещение башенного комплекса Эрзи и съемка заката в горах. Эрзи – одно из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных поселений замкового типа, которое состоит из более 50 башенных построек! По народному преданию, на месте строительства поселка люди нашли гнездо орла, потому и решили назвать своё селение Эрзи (с ингушского «орёл»).

Башенный комплекс в Ингушетии Фото: Алексей Богорянов / фотохостинг rtraveler.ru

5 день

В последний день нас ждёт ещё больше необычных каменных строений. В центральных областях России такого не увидишь – средневековые постройки там наперечёт, а тут их сотни. Все потому, что строили их из камня, а камень здесь – безлимитный.

Чтобы убедиться в этом, отправимся в средневековый город Эгикал – самый крупный в горной Ингушетии. В настоящее время здесь сохранилась одна целая боевая башня и более 60 руинированных различных башенных сооружений. Эгикал — родовое селение многих известных людей, оставивших яркий след в истории ингушского народа.

Успеем посетить и Храм Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) – один из древнейших христианских храмов на территории России. А завершим наше фотопутешествие «Вовнушками» – под этим трогательным названием кроется могучий башенный комплекс из неприступных средневековых замков-крепостей с узкими бойницами на боевых башнях. По преданию, в древности они соединялись подвесным мостиком. Подступы к башням и жилым пристройкам преграждают мощные крепостные стены, которые поначалу воспринимаются как естественная часть горы. По дну ущелья несёт свои воды река Гулой-хи.

Прощаться будем во Владикавказе, куда нас привезут трансфером вечером 13 мая. До новых встреч! Не забудьте поделиться самым крутыми кадрами на нашем фотохостинге.

Сколько стоит?



Стоимость поездки – 54 000 рублей с человека при одноместном размещении, 49 000 рублей – при двухместном. Билеты в Грозный и обратно из Владикавказа приобретаются самостоятельно. Проживание, питание и трансферы входят в стоимость поездки.



Как присоединиться?



Чтобы забронировать место в поездке (а также по поводу программы и по всем другим вопросам), скорее пишите нашему менеджеру Георгию – g.krasilnikov@yasno.media.

Башенный комплекс «Вовнушки» Фото: Abdullah Bersaev / фотохостинг rtraveler.ru

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