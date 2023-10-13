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Золотая осень на Байкале: как прошёл наш фототур в Бурятию

Фото: Антон Желтенков, участник фототура
Фото: Антон Желтенков, участник фототура
Фото: Антон Желтенков, участник фототура

Золотая осень – «бархатный» сезон не только на море Чёрном, но и на море «славном» – Байкале. В сентябре ещё можно окунуться в его, признаться, и летом бодрящие воды, зато потом так приятно понежиться в горячих источниках с видом на самое глубокое и красивое озеро мира!

20-24 сентября состоялся наш очередной фототур – на этот раз в разодетую осенними красками Бурятию. Спешим рассказать и показать, что успели посмотреть (и поснимать, конечно). 

Вместе с бессменным шеф-фотографом Russian Traveler Андреем Каменевым участники фототура понаблюдали за упитанными байкальскими нерпами на Ушканьих островах, проехались по Забайкальскому национальному парку, побывали в необычной Куйтунской степи, где на слиянии двух рек сформировалась 100-метровая песчаная Аргадинская подкова, и оценили уникальное сибирское зодчество XIX века.

«Понравился комплексный характер программы, возможность попробовать себя в разных жанрах: пейзаж, животный мир, архитектура, репортаж», – участник фототура Антон.

Фото: Антон Желтенков, участник фототура
Фото: Антон Желтенков, участник фототура
Фото: Антон Желтенков, участник фототура

Нерпы на Ушканьих островах

Кульминацией же поездки стал визит почтения к старообрядцам и в знаменитый Иволгинский дацан, духовный центр буддизма в России. Заодно участники успели отведать бурятскую и поморскую кухню, отточить свое мастерство фотографии, и, конечно, поразиться простору Байкала, «Сибирского моря». В общем, провели четыре дня, посвященных главным достопримечательностям бурятской стороны Байкала, старинным традициям и незабываемым видам. И всё это – прямо среди золотой осени! 

Всего несколько дней фототура по эмоциям и впечатлениям превратились в полноценный отпуск. Который, в свою очередь, однозначно дополнит нашу «золотую коллекцию» самых ярких путешествий в жизни. 

Фото: Светлана Синицина, участница фототура
Фото: Светлана Синицина, участница фототура
Фото: Светлана Синицина, участница фототура
Фото: Наталья Абызова, участница фототура
Фото: Светлана Синицина, участница фототура

Участники фототура за работой

«Общее впечатление исключительно положительное!», «Хотелось бы продлить фототур хотя бы на день» – такими отзывами с нами поделились участники бурятской поездки, вернувшись домой. Из локаций самые высокие оценки получили поездки в Забайкальский национальный парк, Баргузинскую Долину, Иволгинский дацан и к песчаной дюне.

Фото: Светлана Олихова, участница фототура
Фото: Антон Желтенков, участник фототура
Фото: Светлана Олихова, участница фототура
Фото: Светлана Олихова, участница фототура

Аргадинская подкова

«Поездка понравилась. Замечательное сопровождение. Спасибо огромное нашим гидам! Бурятия очень красивый край, хочу вернуться сюда еще!» – делится впечатлениями участница фототура Екатерина.

В фототуре мы останавливались в глемпинг-отеле «Тайга». Его путешественники тоже оценили по достоинству. 

«Отель очень симпатичный. Администратор Оксана старалась сделать наше пребывание в отеле максимально комфортным, огромное спасибо ей за это. Хочется отметить замечательного повара и кондитера. Красивая подача блюда, очень вкусно. Десерты – это восторг! В номерах чисто и есть все необходимое», – рассказала Екатерина, участница фототура.

Фото: Светлана Олихова, участница фототура
Бурятский пейзаж

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