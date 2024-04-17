Самая сложная в мире игра

Несмотря на простые правила, самой сложной игрой в мире считается го или, как её называют в Китае, где она возникла, вэйци.

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Для игры используется поле, состоящее из 361 квадрата, точки пересечения линий (игровые пункты) которых два игрока по очереди заполняют «камешками». Суть игры в том, чтобы заработать как можно больше очков. Один из способов сделать это — захватить территорию противника, окружая незаполненные игровые пункты своими «камнями». А можно уничтожить «камни» другого игрока, также окружив их своими.

Вероятно, игра может показаться легкой, однако обилие стратегий, к которым можете прибегнуть вы или ваш соперник, заставляет думать об игре иначе. Например, если в шахматах после четвертого хода возникает около 100 000 возможных ходов, то в го их число превышает 16 миллиардов. Из-за такого огромного количества ходов и простой механический перебор вызывает затруднения — именно поэтому до 2010-х годов даже у лучших компьютерных программ по игре в го были проблемы.

В 2015 году появилась первая в мире программа, выигравшая матч без гандикапа у профессионального игрока в го на стандартной доске 19×19. Эту победу ждали не ранее 2025–2030 годов, но искусственный интеллект совершил прорыв раньше.

Удивительно, но го считается и самой популярной настольной игрой в мире. Согласно исследованиям, в го играло около 27 миллионов человек — иначе говоря, на 222 жителя планеты приходился один игрок. Хотя эта игра была распространена довольно неравномерно: 22 миллиона игроков — это жители Юго-Восточной Азии (т.е. 80% от общего числа играющих).