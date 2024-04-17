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Самое громкое существо на планете – клоп

Длина тела клопа не превышает 2 миллиметров.

Водяной клоп - рекордсмен по громкости издаваемых звуков относительно размера своего тела.

Сложно поверить, но самый громкий звук в животном царстве производит водяной клоп Micronecta scholtzi. Впрочем, самый громкий он только относительно размеров тела клопа. Это двухмиллиметровое насекомое обитает в стоячей (реже в проточной) воде в прудах и озерах. К слову сказать, именно из-за воды долгое время не удавалось установить, что этот вид клопа способен производить звук громкостью до 99,2 дБ, который, как выяснили звукоинженеры и биологи, подобен шуму проходящего грузового поезда. Громкость издаваемых клопом звуков на 99% терялась при переходе из воды, в которой водяной клоп обитает, в воздух. Однако, когда наконец ученые смогли услышать и записать стрекотание клопа, они узнали, каким образом клоп его производит. Столь громкий звук относительно размеров своего тела клоп издает, когда привлекает самку, проводя половым органом по своему брюшку.

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