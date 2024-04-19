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Этот родственник морской свинки кусался, как тигр, а его зубы напоминали слоновьи бивни

Фото: Josephoartigasia monesi
Фото: Andres Rinderknecht, Ernesto Blanco/commons.wikimedia.org

Иллюстрация: Рауль Мартин

Самый крупный грызун в истории.

Изучая черепа самого крупного известного грызуна – Josephoartigasia monesi, – группа физиолога Филипа Кокса из Йоркского университета (Великобритания) определила, что по силе укуса передних зубов этот доисторический родственник морской свинки не уступал тигру. Более того, загнутые 30-сантиметровые резцы могли выдерживать нагрузку втрое больше, чем создавали жевательные мышцы. Значит, этот грызун резцами, скорее всего, не только измельчал пищу.

При весе в тонну грызуны этого вида вряд ли сталкивались с какими-либо угрозами, когда паслись в дельтах рек Южной Америки два миллиона лет назад. Филип и его коллеги предполагают, что Josephoartigasia пускали резцы в ход, вступая в схватку с соперниками, защищаясь от хищников и выкапывая коренья.

«То есть зубы у них напоминали слоновьи бивни», – говорит Филип (Бивни у слонов – тоже резцы. – прим. российской редакции). Но вряд ли при росте в полтора метра и трехметровой длине тела эти грызуны рыли зубами норы: скорее всего они не нуждались в убежищах.

Из ныне живущих грызунов самым крупным признана капибара.

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