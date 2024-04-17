Добро пожаловать в Милл Эндс Парк – самый маленький парк в мире.

Милл Эндс Парк является самым маленьким парком в мире, согласно Книге Рекордов Гинесса. Его можно увидеть в городе Портленд (США) на пересечении двух улиц. Он имеет форму круга диаметром 0,61 м и площадью 0,3 м². В парке, кроме всевозможной растительности, в разное время можно было увидеть миниатюрные предметы: бассейн с трамплином для бабочек, подковы, колесо обозрения и лепрекона с горшочком золота. Небольшую фигурку в виде этого персонажа ирландского фольклора установили в День Святого Патрика.

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По словам создателя Милл Эндс Парка, обозревателя местной газеты Oregon Journal Дика Фагана, именно благодаря лепрекону появился этот парк. В отверстии на улице, в которое изначально планировалось поставить фонарный столб, он увидел лепрекона. Поймав его, Фаган заработал желание, которое лепрекон должен был исполнить. Дик пожелал собственный парк, однако не уточнил его размер. В итоге лепрекон исполнил желание, превратив отверстие для фонарного столба в самый маленький парк в мире.



Милл Эндс Парк посвящен Дню Святого Патрика, и сегодня вокруг парка проходят фестивали и концерты в честь этого праздника. В 2021 году в связи с реконструкцией улицы парк был временно демонтирован. Однако в январе 2022 года парк вернули на прежнее место, дополнительно благоустроив

Софья Демьянец