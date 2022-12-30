Фуфу эта ваша кошинья: новогодние блюда народов мира

Традиционное русское новогоднее застолье – это оливье, заливное, селедка под шубой, жареное или тушеное мясо, птица. А что ставят на праздничный стол в других странах?

Австралия

Традиционная кухня пришла в Австралию из Великобритании вместе с первыми колонистами, но со временем приобрела местный колорит благодаря эндемикам – например, из мяса кенгуру получаются отменные стейки. Впрочем, главным в австралийской кулинарной культуре оказались мясные пироги — их было легко готовить из доступных переселенцам продуктов.

Традиционным украшением новогоднего стола в Австралии стал самый необычный из пирогов — плавающий. Он так и называется — пирог-поплавок (Pie Floater). Первое упоминание о нем относится в 1890 году, когда в газете The Melbourne Argus появилась заметка про повара, уронившего в суп готовый мясной пирог. В первое время такие пироги, погруженные в гороховый суп, продавали уличные торговцы на передвижных тележках — это был сытный обед для людей простого сословия. Потом пироги-поплавки стали подавать в пабах и ресторанах. В 2003 году Pie Floater признали национальным наследием Южной Австралии. Плавающий пирог был любимым блюдом у знаменитого блюзмена Джо Кокера, рок-группы AC/DC и актера Хью Джекмана.

Рецепт

Что нужно для того, чтобы приготовить пирок-поплавок? Сначала сделать гороховый суп-пюре — из мясного бульона, с луком и чесноком. Потом приготовить начинку для пирога — мелко нарезать говяжий стейк, обжарить его на разогретой сковороде в небольшом количестве масла. В большой неглубокой сковороде обжарить лук и чеснок. Добавить муку и кусочки обжаренной говядины. Посолить и поперчить немного, добавить томатную пасту и вустерширский соус, лавровый лист.

Потом все перемешать и потушить на медленном огне около часа. Готовую начинку ставьте в холодильник. Сам пирог австралийцы делают из двух видов теста: нижнюю часть – из песочного, а круглую крышку – из слоёного бездрожжевого. Размер такого пая получается с ладонь (10-12 см в диаметре). В приготовленные пироги помещают охлажденную начинку, в тарелку наливают гороховый суп и кладут в него пирог, украшая томатным соусом.

Африка

В зависимости от страны, в африканской кухне могут преобладать блюда из мяса, фруктов и овощей. Причем, сочетания продуктов могут быть самые неожиданными, непривычными для нас. В целом же, африканцы едят простую пищу без особых изысков.

Коронный номер кулинарного искусства в Африке – фуфу. Без него трудно себе представить любой праздничный стол где-нибудь в Гане или Камеруне. Фуфу — это как наша толченая картошка, только африканскую готовят из всего того, что подворачивается под руку или можно найти в соседней лавочке.

Рецепт

Купили, например, маниоку, рис, кукурузу или какой-нибудь совсем экзотический иньям или ямс – мелко режете это и варите. Затем сваренное нужно долго толочь, добавляя воду, доведя получающуюся субстанцию до состояния легкой воздушной массы, из которой потом лепят большие шары. Вот эти шары и называются фуфу.

Впрочем, это лишь прелюдия к блюду. А основная тема — это соусы, приправы, мясо, овощи. Обычно для фу-фу готовят острые мясные соусы или тушеную говядину с овощами. Едят фуфу обычно руками, отщипывая по кусочку и обмакивая в соус. Фуфу на новогоднем столе — знак того, что в доме царит благополучие и достаток.

Фуфу

Какой же праздничный стол обходится без салатов? В Марокко, например, очень популярен салат из булгура — пшеничной крупы.

Рецепт

Сначала варят овощной бульон, потом заливают им булгур и держат на медленном огне минут десять. Потом на пять минут заливают кипятком зеленый горошек и, пока он стоит, мелко режут чеснок, лук, каперсы, давят маслины и оливки без косточек.

Потом на среднем огне обжаривают лук и добавляют в него креветки. 3-4 минуты, немного чеснока – и креветки готовы стать украшением салата. Мелко порезанную петрушку перемешивают с готовым булгуром. Все это выкладывают на блюдо, сверху кладут креветки и свежую зелень.

Америка

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Что ставят на праздничный стол в Северной Америке? Конечно, гигантскую индейку, тыквенный суп, яблочный пирог. Все это хорошо известно, поэтому лучше расскажем о том, что любят на Новый год, например, бразильцы. На праздничном столе в Бразилии всегда будет стоять блюдо с кошиньей – запеченными с сыром и специями кусочками курицы.

Рецепт

Кошинью довольно просто приготовить, а главное в ней — заварное тесто, сделанное на курином бульоне. Сначала хозяйка жарит в духовке куриные бедра с солью и перцем – не дольше двадцати минут, чтобы мясо не стало сухим. Потом мясо режется на мелкие кусочки, кладется на сковороду вместе с луком, чесноком и обжаривается минут десять. Немного остыв, мясо отправляется на перемешивание с тертым сыром и петрушкой.

Кошинья Фото: Mark Hillary/Flickr.com

Следующий этап — приготовление теста. В кипящий куриный бульон засыпается мука и при помешивании доводится до однородной массы. Затем тесто раскатывается и из него лепятся кошиньи в форме куриной ножки или трюфеля. Полученное смазывается яичным желтком и обваливается в сухариках. Жарится кошинья во фритюре 2-3 минуты.

Европа

Европейцы в большинстве своем отмечают Рождество как семейный праздник, оставляя новогодней ночи только фейеверки и гуляния на площадях. Рождественский ужин – главное событие года, и к нему готовятся основательно. В Чехии, например, невозможно себе представить Рождество без блюда из карпа. Разводить рыбу начали в монастырях — в еде и вине монахи разбирались отлично, готовить умели, а поесть вкусно любили.

В начале XIX века уже по всей Чехии стали разводить карпа в прудах и готовить из него рождественский суп. 25 декабря на Староместской площади в Праге выкатывали огромные котлы с бесплатным супом, и мэр угощал им горожан. Традиция эта существует и поныне. В сочельник же, накануне, чешская семья собирается дома и ест рыбный суп и жареного карпа. Есть такая примета — нужно положить под тарелку с супом чешуйку рождественского карпа, и тогда в следующем году у вас будет все хорошо.

Чехи покупают живых карпов прямо на улице — перед Рождеством чуть ли не на каждом углу стоят большие чаны, в которых плещутся здоровенные рыбины.

Рецепт

Купленного карпа нужно тщательно выпотрошить, а потом голову, кости и плавники положить в кастрюли вместе с овощами (морковь, лук, петрушка, сельдерей и т.п.).

Налить в кастрюлю много воды и довести ее до кипения, не забывая собирать пену шумовкой. Варить нужно около часа, потом бросить в кастрюлю два крупных куска рыбы и поварить еще минут десять. Бульон потом лучше пропустить через сито, чтобы не попали кости. Все это потом прокипятить еще раз, а мясо из бульона вытащить и порезать, удалив кости.

Зеркальный карп в озере Фото: Эрнст Антонов

После этого нужно порезать овощи, обжарить их на сливочном масле и добавить немного муки. Плеснуть в сковородку бульона и минуты 2-3 держать на огне, помешивая. А потом все это вылить в кастрюлю с готовым бульоном.

Суп должен получиться как густые сливки. Варить его нужно около десяти минут, после чего добавить гренки и подавать на стол.

Алекс Каменский