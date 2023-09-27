HAVAL Dargo X: Восток

Наше первое путешествие в рамках проекта «HAVAL – компас России». Бескрайняя Волга, скалы, степи и места со столетней историей.

Маршрут: Москва-Тамбов-Волгоград-Камышин–Тамбов-Москва.



Общее расстояние: 1700 километров.

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В зеркале заднего вида завораживающее зрелище: позади нашего HAVAL Dargo X горячая пыль поднимается столбом из-под колес, уносится вдаль с ветром. Ну а впереди – на солнце сверкают волны, водные просторы уходят за горизонт.

Это конец нашего путешествия, а началось оно в Москве: по Каширскому шоссе ранним утром мы удачно без пробок вырулили за пределы столицы, понеслись дальше на юго-восток. Выставив на адаптивном круиз-контроле положенные 90 км/ч, обсуждаем, что в случае с федеральными трассами историческая проблема России – «дураки и дороги» – свою актуальность потеряла. Прекрасный ровный асфальт уходит далеко-далеко за пределы Первопрестольной.

Ближе к Тамбовской области на трассе начинает попадаться сельскохозяйственная техника, разноцветная, новенькая. По своим делам ползут комбайны, выруливают с полей груженые самосвалы. Вокруг – поля, поля, поля, везде что-то растет, колосится. По Тамбовской области проходит, так называемый, «пояс черноземов», самых плодородных земель нашей страны. Расположены они как раз на территории Тамбовской, а еще Курской и Воронежской областей.



Собственно, от этого абстрактного факта мы быстро переходим к конкретике – останавливаемся на обочине у небольшой палатки, там россыпью лежат идеально-румяные яблоки, по виду, словно только что из сказки. «Наши, мичуринские», – поясняет женщина в майке с надписью «Лето – это маленькая жизнь».

Город Мичуринск – неподалеку, а свое название он получил в честь знаменитого советского ученого и селекционера Ивана Мичурина. Мичурин был сельскохозяйственным гением – виртуозно скрещивал то, что скрещиваться, казалось бы, не должно. В итоге его произведения, плодово-овощные растения, есть в наши дни по всей России – от сурового севера и до жаркого юга.

В наши дни в Мичуринске работает плодовая станция и генетическая лаборатория, где выращивают всякие зимостойкие сорта чего угодно, от клубники до картофеля, за саженцами сюда приезжают даже из российской Арктики.

Через панорамную крышу нашего HAVAL Dargo X видно идеально-голубое небо, солнце уютно освещает салон. За окнами – аккуратные березки, сельские домики, идеальные квадраты полей.

Тамбовская область, вопреки распространенному образу «тамбовского волка» и каких-то глухих, затерянных на краю света земель, выглядит, скорее, как иллюстрация идеальной страны фермера. Ну а сам Тамбов – старинный русский город с уютным центром и своим «Арбатом» – пешеходной частью улицы Коммунальной. Здесь сохранилось множество старинных зданий XIX века, двухэтажных, с большими окнами.

Немного погуляв, снова идем к нашему HAVAL Dargo X и понимаем, в очередной раз, насколько важно все-таки ехать с комфортом. Из жары ныряем в прохладный салон, включаем вентиляцию сидений (ну а на водительском есть еще и массаж). На огромном мультимедийном экране в 12,3 дюйма отлично видна карта и наш дальнейший путь, а из 9 встроенных динамиков и саббуфера несется расслабляющий эмбиент.

Следующая точка нашего путешествия – Волгоград, стоящий между двумя великими русскими реками — Волгой и Доном. Собственно, вырос этот город-миллионник из маленькой крепости Царицын, которую основали, чтобы защищать юг страны от кочевников.

Светит солнце, по улицам гуляют жители, где-то тут, выруливая с парковки, мы наглядно видим, как работает одна из самых важных систем безопасности в нашем HAVAL Dargo X: автоматическая система торможения с функцией распознавания пешеходов. Какой-то мужчина выскакивает прямо перед капотом – автомобиль тормозит перед ним сам. Инцидент исчерпан, мы, переведя дух, отправляемся дальше.



Одна из главных достопримечательностей Волгограда – Мамаев курган, это название известно еще со времен Золотой Орды, когда-то здесь находился наблюдательный пункт войск хана Мамая.

Сегодня один из главных ориентиров на местности — огромная 85-метровая, высотой с многоэтажный дом, скульптура «Родина-мать»: 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций.



Чтобы такой тяжелый и огромный объект устойчиво находился на своем месте, проводились целые исследования: работами руководил доктор наук Николай Никитин, он же, кстати, просчитывал и Останкинскую телебашню в Москве.

После Волгограда уезжаем в степь. Уютные выезды к Волге, чистый песок, другой берег – километрах в десяти, не разглядеть, тут и понимаешь, что не зря местные называют Волгу – морем.

По пути – поля подсолнечника, а еще виноградники и бахчи с огромными арбузами. В Волгоградской и Саратовской областях выращивают несколько десятков сортов арбузов, есть даже специальный, «новогодний», который хранится особенно долго: местные жители достают его обычно под Новый год, подают на стол.

Здесь, среди песков и скал, пробуем, наконец, внедорожные качества нашего автомобиля. Интеллектуальная система полного привода 4WD предусматривает сразу 8 режимов вождения: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий», «ухабы».

В окрестностях городка Камышин множество песочных карьеров, где можно попробовать свои внедорожные умения. Ну а с закатом, местные скальные пейзажи – отличный антураж для фото.

Мы же, вдоволь поездив по ухабам, пробираемся по степным дорожкам к одной из главных природных знаменитостей – Утесу Степана Разина. Проезжаем село Белогорское, на первый взгляд – самые обычное, но, если покопаться в истории, сюжеты тут удивительные.



Деревню в XVII веке основали беглые крестьяне. Они тут же нашли отличный способ заработка: из лыка липы (ее и сейчас много растет в этих местах), жители деревни плели лапти, которые стали известны на всю страну: в них обувались волжские бурлаки, тянувшие торговые суда из Астрахани, Царицына и Камышина. Собственно, первое название у села – Лапоть.

И вот мы добрались, грунтовыми дорогами доехали, наконец, к нашей цели – к Утесу Степана Разина. Широкая площадка над обрывом, а внизу – вода, где-то вдалеке виднеются суда, идущие, как и сотни лет назад, по реке.

По легенде, в военном лагере, который стоял прямо вот здесь, на вершине высокого утеса, жил и командовал сам легендарный атаман: выслеживал и грабил купеческие корабли, проплывавшие мимо по Волге.

Бескрайнее море – Волга, сокровища местной плодородной почвы, танцующий на ветру ковыль, поля из подсолнуха и старинные города и села: путешествие подходит к концу, но это еще не конец наших приключений вместе с HAVAL.