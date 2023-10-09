HAVAL F7: Юг

Третье путешествие в рамках проекта «HAVAL – Компас России» – поездка на юг, в Горную Ингушетию.

Маршрут: Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Владикавказ – Армхи – Эгикхал



Общее расстояние: 1835 км

Читайте о наших путешествиях и предлагайте свой маршрут по России на автомобиле, заполнив форму. Авторы трех самых интересных маршрутов получат тематические лимитированные фотоальбомы от бренда HAVAL и журнала Russian Traveler. А по наиболее привлекательному маршруту отправится один из известных друзей бренда HAVAL, и об этом мы обязательно расскажем чуть позже! Все подробности – здесь.

Путешествие на юг совсем необязательно должно быть путешествием к морю — чистейшим воздухом, ласковым бризом и жгучим солнцем можно наслаждаться и в горах, тем более что и отдыхающих «на высоте» гораздо меньше, чем у кромки прибоя. На автомобиле на Кавказ можно попасть разными дорогами, но быстрее по платной трассе, ведущей через, пожалуй, самые хлебосольные города нашей страны — Воронеж и Ростов-на-Дону.



Чего стоит один только воронежский Центральный рынок, где представлены лучшие продукты со всей области, в кафе угощают увесистым «рынбургером» весом более полкило, а в машину в качестве снэка можно прихватить черный зефир «Воронежский чернозем», подкрашенный бамбуковым углем и чернилами каракатицы!



Безусловно, этот регион славен не только своими гастрономическими изысками, но все же лучше не распыляться и заехать, разве что, в Рамонь с ее дворцовым комплексом Ольденбургских: мини-замок в духе неоготики окружен ландшафтным садом, и селфи на его фоне однозначно пополнит коллекцию ваших самых популярных снимков в соцсетях.



Переночевать же лучше уже в Ростове-на-Дону, где ресторанная жизнь тоже бьет ключом — поздний ужин в одном из новехоньких заведений и последующий моцион по длиннющей набережной зарядит энергией на весь следующий день за рулем. Чему поспособствует и целебная минералка в Пятигорске — тем более, что припадать к одному из источников этого славного города можно с осознанием того, что становишься причастным и к празднованию отмечаемого в этом году 220-летнего юбилея основания курортов Кавказских Минеральных Вод.



Впрочем, тут уже, что называется, все «факультативно» — комплекс ассистентов водителя и эргономичные сиденья интеллектуального кроссовера HAVAL F7 и без шипучего нарзана обеспечат комфортное вождение на любые расстояния (например, сиденье водителя регулируется аж в восьми направлениях, оснащено вентиляцией и электроприводом поясничной поддержки, что полезно для спины и позволяет ей не уставать при дальних поездках). Ну, а мультимедийная система с 12.3 сенсорным экраном позволит контролировать функции автомобиля, не отвлекаясь от дороги.

Горное окружение проявит себя чуть позже — вечер застанет уже во Владикавказе, прекрасной столице Северной Осетии — Алании. Его главный символ — покатая и действительно почти ровная Столовая гора, которая видна из любой точки исторического центра. А его главная достопримечательность — проспект Мира с чудом сохранившимися старинными домами, особняками и городским ансамблем, не обезображенным точечной высотной застройкой.



К слову, на прилегающих улочках и переулках, где можно оставить машину, как нельзя кстати будет система камер кругового обзора на 360⁰ — это помогает избегать непредвиденных ситуаций в условиях тесноты и хаотичной парковки. Идеально работает и система помощи при парковке — кроссовер «ведет» себя сам и остается лишь следовать указаниям-подсказкам, появляющимся на экране.



Прогулка по набережной Терека и по старейшему парку Северного Кавказа, посещение недавно открывшегося музея Вахтангова, дегустация настоящих осетинских пирогов под аккомпанемент осетинского же вина (да-да, есть и такое!), а может и концерт во владикавказском филиале Мариинского театра — отличное вознаграждение за проведенные в дороге часы.



Впрочем, они идут только «в плюс» — благодаря акустической системе с восемью динамиками, в пути тоже можно окружить себя симфоническим оркестром, послушать давно откладываемую аудиокнигу или целиком альбом любимой группы: под обволакивающий и собственноручно составленный плейлист еще легче впасть в приятную медитацию, полностью сконцентрировавшись на дороге.

От Владикавказа рукой подать до украшенного «триумфальной аркой» въезда в Джейрахский район Ингушетии. Горная Ингушетия — настоящее «Эльдорадо», пока еще не затронутое массовым туризмом, притом будто специально созданное для любителей автопутешествий.



Через район вьется отличная асфальтовая дорога, которую лишь по незнанию не включают в топ самых живописных в России, хотя может оно и к лучшему — так чувствуешь себя именно путешественником, а не досужим туристом.



Судите сами — гладкое и почти пустынное шоссе петляет между небольших ингушских селений, притулившихся на склонах холмов, мимо порезанных на ломтики земледельческих террас, тучных отар овец, стад невозмутимых коров и табунов лошадей, «уходит в небо», взмывая на перевалы, и пролегает через оборудованные панорамные площадки, с которых открываются пронзительной красоты панорамы зазубренных кавказских пиков и заснеженных вершин.

Уникальным этот буколический горный пейзаж делают дополняющие и продолжающие его боевые и жилые башенные комплексы — нигде в регионе они не встречаются в таком количестве и в такой степени сохранности, как в Горной Ингушетии. Недаром ингуши даже называют себя «галгай», то есть «строители башен»!



В наши дни эти комплексы входят в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника под открытым небом — действительно единственного в своем роде и во всех смыслах этого слова не заезженного.

Ко многим башенным комплексам можно подобраться вплотную, свернув на грунтовку – дорожный просвет HAVAL F7 и система полного привода с шестью режимами движения позволяют это сделать легко и непринужденно. Самые важные видовые точки — башенные комплексы Эрзи (это переводится как «орел»), Эгикал (здесь больше всего башен в составе единого ансамбля), Таргим (стоящий на другой стороне реки, издалека он еще фотогеничней), белоснежный Хамхи (он был отреставрирован и дает возможность осмотреть башни, поднявшись по лестницам, не только снаружи, но и изнутри) и неприступные Вовнушки (они даже участвовали в конкурсе Семи чудес России).

Лучший же вариант для ночлега — курорт «Армхи» с открытым бассейном, спа-центром и даже собственной канатной дорогой. Дальше же можно как вернуться во Владикавказ, так и проехать через «свежеиспеченную» столицу Ингушетии — Магас с его почти стометровой башней, в которой разместился этнографический музей. Или ударить автопробегом по Чечне — впрочем, это будет уже совсем другая история.