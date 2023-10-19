HAVAL Jolion: Запад

Недолгое, но насыщенное событиями путешествие выходного дня – на этот раз на HAVAL Jolion. Мы отъехали от Москвы всего пару сотен километров и нашли множество интересных мест, которые стоит увидеть каждому: прекрасные старинные усадьбы и курортные комплексы, улочки старинных городков и ресторан с котлетой-знаменитостью, которую воспел в стихах еще Александр Пушкин.

Маршрут: Москва – Шахматово — Завидово — Тверь — Раек — Торжок

Общее расстояние: 500 километров.

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Из Москвы выезжаем на рассвете, а на Ленинградском шоссе уже много машин. HAVAL Jolion уверенно лавирует в потоке, а мы рассуждаем о том, что несколько веков назад точно так же по направлению к Санкт-Петербургу тянулись вереницы транспортных средств – лошади тянули повозки, кричали, подгоняя лошадей, извозчики.

Истории из прошлого тут на каждом шагу. Вот, например, мы проезжаем огромный торговый центр в Химках: пару веков назад никакого торгового центра, конечно, не было, а была лужа, которая никогда не засыхала. Екатерина II в очередной раз проезжая мимо, назвала лужу «кобыльей» – и название накрепко привязалось к ближайшей деревне, которая просуществовала вплоть до XX века.



Как пару сотен лет назад, так и сейчас, направление на Санкт-Петербург одно из самых популярных: начиная с 1710-х годов по приказу Петра Первого здесь начали строить дорогу.



Наш HAVAL Jolion катится по отличной многополосной асфальтовой трассе, ну а в другие времена, как вспоминал один из путешественников: «До чего трудны и узки здешние дороги. Все они покрыты водой. Непролазная грязь...». В наши дни – территории вдоль Ленинградского шоссе одни из самых ухоженных в Подмосковье, тут маленькие городки с вкусными кафе и ресторанами, таунхасы, роскошные коттеджные поселки, старинные усадьбы и огромные курортные комплексы. И рядом со всем этим разнообразием — тянутся к Северной столице две отличные автомагистрали.

Около Солнечногорска съезжаем с платной трассы и вскоре оказываемся около первой точки маршрута: государственный мемориальный музей-заповедник Александра Блока. Уютный двухэтажный домик, стоящий на холме среди живописных лесов. Именно здесь Блок написал несколько сотен чудесных стихотворений (в том числе, кстати, и «Прекрасную незнакомку»).

Александр Александрович проводил в этих вдохновляющих местах почти каждое лето. Внутри усадьбы – изящная обстановка начала XX века. Неплохо жили дворяне в те годы: большие потолки в комнатах, множество изысканной мебели, кресла, куда так и хочется сесть — с чашкой чая, поглядывая в окно с видом на осенний лес.

Прогулявшись по тенистым аллеям вокруг дома, снова садимся в HAVAL Jolion и отправляемся дальше – в село Завидово. Маленькое село в 2000-е годы превратилось в одну из самых масштабных и роскошных подмосковных зон отдыха.



Побывали мы, например, в загородном комплексе «Ямская слобода», куда многие москвичи сбегают на выходные от столичной суеты: стильные деревянные домики, трактир с русской кухней, летом — отлично оборудованный пляж, а зимой — удобные лыжные трассы.

Загородный комплекс «Ямская слобода», Завидово

Выехав снова на трассу, выставляем на круиз-контроле нашего HAVAL Jolion разрешенные 90 км/час – прекрасная опция, которая, конечно, всерьез облегчает работу водителю.



Где-то через час мы уже в Твери. Городок, стоящий между Москвой и Санкт-Петербургом, когда-то был богатейшим торговым центром: местные купцы на вырученные деньги возводили себе шикарные особняки, вкладывали и в градостроительство.



В итоге сегодняшняя Тверь — настоящий памятник архитектуры, где сохранилось множество уникальных строений — от старинных усадеб до монументальных советских памятников архитектуры.

Тверь

Заглянули мы и в Ботанический сад, одно из любимых мест для прогулок среди горожан и туристов: здесь растёт 350 видов растений из самых разных географических зон. Рассмотрев чудесные растения, добрались мы и до Церкви Белой Троицы – древнейшей каменной постройки в Твери, ее возвели в 1564 году в изгибе русла реки Тьмаки.



На обратном пути из Твери заехали в дворцово-парковый комплекс XVIII века «Усадьба Знаменское-Раёк», которая не раз входила во всевозможные «топы» самых красивых усадеб России. Построена она была во второй половине XVIII века — по приказу генерала и одновременно сенатора Федора Глебова, одного из богатейших людей той эпохи. И сегодня строение, окруженное лесом, выглядит очень эффектно (несмотря даже на то, что находится в состоянии перманентной реставрации).

Напоследок, в финале нашего путешествия, заезжаем в Торжок, городок на всю Россию известный своими старинными храмами, а еще воспетыми в стихах Пушкина пожарскими котлетами, рецепт блюда появился именно тут. «На досуге отобедай. У Пожарского в Торжке», – писал поэт. Где котлеты пробовать сегодня? Например, в меню ресторана «Оникс» — пожарские котлеты в историческом и авторском исполнении; здесь даже проводят мастер-классы по их приготовлению, вполне себе, кстати, совсем несложному.



Ну, а в качестве сувенира домой мы захватили с собой коробку местную новоторжскую пастилу ­– ручной работы. Её здесь на основе найденных в архивах упоминаний об этом традиционном десерте. Никакого сахара, пищевых добавок и консервантов — только все, что растет на Тверской земле.

Наше путешествие подошло к концу, но на этом мы не остановимся: следите за обновлениями, совсем скоро мы расскажем про маршрут, который стал победителем в нашем проекте «HAVAL – Компас России»: один из тех, что прислали читатели.

Торжок