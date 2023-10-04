HAVAL H9: Север

Второе путешествие в рамках проекта «HAVAL – Компас России» – поездка на Русский Север, к берегам Белого моря.

Маршрут: Москва – Петрозаводск – Кандалакша – Варзуга

Общее расстояние: 1950 километров

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Поморы называли Белое море Студеным, и оно действительно далеко от «курортного» – даже в разгар лета может налететь холодный дождь, ну, а без крепкого бриза здесь не проходит и дня.



Однако оторванные от цивилизации и до сих пор живущие своим укладом старинные деревни в Карелии и Мурманской области, обилие грибов и ягод (черники и голубики, брусники и морошки, шикши и костяники), невероятные виды и почти полное отсутствие туристов воздают сторицей за все тяготы пути. Который, надо сказать, не близкий — из Москвы дорога к Белому морю лежит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.



Впрочем, набрав на платной трассе «крейсейрскую скорость» (так мы между собой называли динамичный режим Sport, идеальный при обгонах), пролетаешь большую часть расстояния первого дня с легкостью — особенно если подкрепить силы в Торжке знаменитыми пожарскими котлетами. «Пит-стоп» стоит сделать и в Старой Ладоге — чтобы осмотреть недавно отреставрированную и весьма нарядную крепость на реке Волхов.



Кстати, в двух шагах от нее расположены курганы, в одном из которых, по преданию, захоронен тот самый вещий Олег, принявший смерть от своего коня.



Наш же «железный конь» доставляет нам исключительно приятные эмоции, да и нести способен не только нас — захватив во вместительное багажное отделение складной столик и стулья мы могли устраивать себе пикники в любом месте, где заблагорассудится!

Остановиться же на ночь лучше уже в Карелии – Петрозаводске, где на ужин можно заглянуть в знаковые рестораны традиционной кухни «Карельская горница» или «Ягель».



Другой хороший и весьма необычный вариант — расположенный в его пригороде хаски-парк Husky Moa. Первый в республике питомник ездовых собак был основан в 2006-м Виктором Симоновым — полярником, более 15 раз побывавшим на Северном Полюсе. Он обычно сам встречает гостей, всегда рад рассказать пару-тройку захватывающих историй и на пару часов отправить желающих в дог-тур с ликующими от прогулки хаски, лайками или маламутами по окрестным лесам.



Все знают Карелию как край десятков тысяч озер, и при этом часто забывают, что восточная часть республики примыкает к западному побережью Белого моря. Но добраться до него не так-то просто — от ведущей в Мурманск живописной, извилистой и гладкой как стекло трассы «Кола» отходят лишь несколько разухабистых грунтовок, по которым уже быстро не промчишься.



Вот здесь наш HAVAL H9, наконец, вырвался из «асфальтовой стихии» и показал, насколько мастерски — и с полным комфортом для водителя и пассажира — умеет преодолевать покрытые ямами и рытвинами, песком и щебнем проселочные дороги. «Красться», едва ступая шинами, не приходилось — и из-за этого время прибытия в навигаторе уменьшалось каждые пять минут!

В Карелии мы заглянули в два старинных поморских поселения – в Гридино с его «бараньими лбами», как принято называть выпуклые выходы гранитных пород, и в Нильмогубу.



В Гридино до сих пор живут рыбаки, занимающиеся своим исконным промыслом, ну, а в Нильмогубе работает единственный в своем роде дайв-центр «Полярный круг», где погружения проходят даже зимой.



Забавно, что и в Гридино, и в Нильмогубе нет ощущения пребывания на море — крутые гранитные берега фьордов, протуберанцами врезающихся в лес, густо поросли соснами, и «выдают» их только отливы и приливы, специфический соленый запах и разводы водорослей.

Совсем другая картина – на Терском берегу Белого моря, уже на Кольском полуострове Мурманской области. Здесь уже водная гладь уходит до горизонта, в погожий день разделяя мир на бездонно голубое небо и иссиня-черное море.



За Кандалакшей цепочкой тянутся бывшие поморские села, в которых старые и потемневшие от времени срубы постепенно уступают место дачам и гестхаусам. Переночевать можно даже в бывшей тоне — так поморы называли свои промысловые избы — Тетрина на Турьем мысу: теперь это частный и весьма любопытный этнографический музей с отличными видами, уютными домиками и даже парусиновыми вигвамами.



Совет — тут можно купить крупную беломорскую соль, которую хозяева музея вручную выпаривают на старинной солеварне.

В поселке Умба стоит заглянуть в небольшой Музей истории, культуры и быта терских поморов, где помимо прочего выставлены обрядовые пряники-козули, а потом доехать до таинственного северного лабиринта из камней. К слову, здесь последняя заправка на Терском берегу, так что заполняем бак под завязку.



Рядом с озером Канозеро сохранились сотни старинных петроглифов, в селе Кашкаранцы – романтичный маяк. Пожалуй, самая фотогеничная точка — село Варзуга, расположенное на двух берегах одноименной реки. Когда-то здесь находилось подворье Соловецкого монастыря, да и сейчас на правом, Пречистенском берегу Варзуги высятся деревянные, построенные без единого гвоздя Успенская и Афанасьевская церковь.



В их изножье — покрытые лемехом луковицы церквей, вот где еще вы увидите их в таком количестве и стоящими на земле! Моста в Варзуге нет, зато есть мостки — они ведут на смотровую площадку около сельской школы, с которой получится окинуть взглядом сразу два берега.



Интересно, что сейчас «градообразующее» предприятие для Варзуги — рыболовецкий колхоз под «Всходы коммунизма»: сюда приезжают туристы ради серьезной рыбалки, для которой иногда приходится арендовать вертолет!

Джиперы, кстати, предпочитают ездить соседнюю Кузомень – после вырубки деревьев во Вторую мировую ее постепенно заносит песком, по дюнам разгуливают одичавшие лошади, ну, а джиперы используют этот «пустынный полигон» для того, чтобы испытать внедорожники и своё водительское мастерство.



Признаться, в последних мы почти усомнились — штурмуя очередную поросшую редкой растительностью горку HAVAL H9 гулко зарылся в бархан. Но, перейдя на режим «Песок» и включив пониженную передачу, мы аккуратно раскачали габаритный автомобиль и, не сбавляя газа и выпуская из-под колес фонтаны песка, выбрались на более твердую почву.

В обратный путь вдоль Терского берега мы отправились уже по повторяющей его изгибы Старой морской дороге – из-за бродов и ям этот тракт лучше всего подходит именно для водителей джипов. На некоторых съездах можно было собирать подосиновики даже не вылезая из нашего HAVAL H9, на других — подъезжать близко к Аметистовому берегу, где когда-то и правда добывали этот полудрагоценный камень, о чем свидетельствуют и вкрапления породы в булыжниках под ногами.

Кульминацией же всего путешествия стал залихватский заезд на отливе прямо по кромке прибоя: обнажившиеся косы с замысловатым песчаным узором, «загорающие» на солнце фиолетовые медузы, кричащие что-то вслед чайки и важно семенящие чуть поодаль стайки куликов-сорок.



Для большего погружения в природный контекст мы открыли панорамную крышу, превратив HAVAL H9 в настоящий внедорожный кабриолет и подставив головы ласковому солнцу Белого моря. Пусть Студеному даже летом, но неизменно оказывающему теплый прием всем, кто отважится свести с ним близкое знакомство.