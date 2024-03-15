15 марта – День защиты бельков. Что мы про них знаем?

Вместе с Минприроды России рассказываем об очаровательных тюленьих детёнышах.

Бельками называют покрытых белым мехом детёнышей гренландского, каспийского, байкальского и других тюленей. Гренландские малыши водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях. Каспийские живут в одноимённом море, а байкальские нерпы – эндемики озера Байкал. Чтобы привлечь внимание к защите потомства тюленей, 15 марта во всем мире отмечают День бельков.

Детёныши тюленей рождаются с февраля по апрель, чаще – в середине марта. Их длина от 50 до 70 сантиметров, а вес 2,5-4 килограммов. У только что родившегося щенка шкурка имеет желтовато-зелёный оттенок. Через пару дней она очищается и приобретает нежный молочный цвет, откуда и пошло название малышей-тюленей. Цвет держится чуть более двух недель и в первые недели жизни помогает беззащитному бельку оставаться незаметным на снегу.

Белёк тюленя-крылатки в Охотском море Фото: Роман Скосарев

Сперва малыши не покидают логова, подготовленного мамой для защиты от непогоды и врагов. Ими являются вороны и орланы-белохвосты. Дома беременные самки обустраивают под мощным слоем снега на торосистых участках с отнырками для связи с водой, чтобы добывать корм.

«Подтверждено, что байкальские нерпы могут очень далеко отплывать от отнырков, но до сих пор не известно, как они ориентируются подо льдом и особенно как добывают себе пищу на больших глубинах при отсутствии солнечного света. Известно точно, что эхолокации у нерп нет. Зато нерпы умеют шевелить ноздрями. Перед погружением в воду плотно закрывают носовые отверстия, а также слуховые проходы», – рассказал начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Александр Ананин.

Байкальская нерпа (Pusa sibirica) – самый знаменитый эндемик Байкала. Фото: Елена Лебедева / фотохостинг rtraveler.ru

Реклама

Увидеть бельков можно во время посещения специально оборудованных маршрутов в Забайкальском национальном парке, Баргузинском заповеднике и Флорихинском заказнике (ФГБУ «Заповедное Подлеморье»). В летнее время на этих территориях круглосуточно дежурят государственные инспекторы особо охраняемых природных территорий.

«При встрече с бельками мы рекомендуем не подходить близко к зверю и, тем более, не трогать его: иначе он испугается, а «чужой» запах отпугнёт его маму, и она не сможет заботиться о нём. Это равнозначно смерти малыша», – отметил Александр Ананин.

Белёк на Байкале Фото: Алексей Трофимов / фотохостинг rtraveler.ru

Мониторингом численности байкальской нерпы ФГБУ «Заповедное Подлеморье» занимается совместно с «БайкалНИРО», Лимнологическим институтом СО РАН и Фондом «Озеро Байкал». Это сложные, дорогостоящие комплексные работы по разностороннему изучению нерпы.

Осенью ООПТ ведёт мониторинг при помощи квадрокоптеров – в это время Чивыркуйский залив Байкала начинает замерзать, и нерп на первом льду хорошо видно с воздуха. Летом подсчёт ведётся на архипелаге Ушканьи острова. Помимо зрительного учёта, сотрудники ООПТ используют фотоловушки и онлайн-наблюдение.

Дистанционный мониторинг помогает не тревожить новорождённого щенка, который опасается воды и ныряет только если почует опасность. Ему не очень хочется мёрзнуть, пока он не нарастит жировую прослойку. Но делает это он быстро: тюленье молоко считается самым жирным. Например, у байкальской нерпы оно в 6–10 раз жирнее коровьего, поэтому щенки очень быстро набирают вес.

Белёк гренландского тюленя Фото: Александр Климов / фотохостинг rtraveler.ru

С переходом на питание рыбой бельки начинают линять: шерсть постепенно изменяет цвет на серый-серебристый, а затем на буро-серебристый. Впервые перелинявшую особь называют кумуткан (хубун, хубунок).

Встреча самцов и самок для следующего спаривания происходит почти сразу после рождения щенка, ещё во время его молочного вскармливания. Для этого самец приплывает в логово. При этом в природе тюлени не создают постоянных семейных пар, в выкармливании и воспитании детёнышей участвует только самка.