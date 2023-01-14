2022 год стал пятым самым жарким за всю историю наблюдений

Никогда такого не было, и вот опять.

Вышел отчет от глобальной базы данных Службы по изменению климата Copernicus (European Union's Copernicus Climate Change Service), и в нем никаких хороших новостей. Ожидаемо, еще один год был отмечен экстремальными климатическими явлениями с множеством рекордов высоких температур и ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.

В целом 2022 год стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений в Европе. Согласно набору данных Copernicus, он стал пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений за погодой в целом.

Температура воздуха на высоте двух метров на 2022 год показана относительно среднего значения за 1991–2020 годы Фото: European Union's Copernicus Climate Change Service

Также, согласно данным Copernicus, среднегодовая температура оказалась на 0,3°C выше, чем в период с 1991 по 2020 годы, а концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась примерно на 2,1 промилле. Кроме того, концентрация метана в атмосфере увеличилась почти на 12 частей на миллиард (это выше среднего, но ниже рекордно высокого уровня за последние два года).

В свою очередь, Европа пережила свой второй самый жаркий год за всю историю наблюдений после 2021 года.

Среднегодовые расчетные значения глобальной приземной температуры превышают контрольные уровни 1991–2020 гг (левая ось) и 1850–1900 гг (правая ось) Фото: European Union's Copernicus Climate Change Service

Продолжительные волны тепла затронули Пакистан и северную Индию весной, а центральный и восточный Китай – летом. Кроме того площадь, антарктического морского льда достигла минимума за 44 года спутниковых наблюдений.

Отчет Copernicus показывает, что как в Европе, так и во всем мире было побито несколько рекордов высокой температуры. В нем отмечается, что и в других регионах были зафиксированы экстремальные явления, такие как засухи и наводнения.

Реклама

«В наших усилиях по борьбе с изменением климата на глобальном, европейском или национальном уровне ясно, что высококачественные данные по наблюдениям за Землей необходимы. Служба Copernicus по изменению климата обеспечивает авторитетный и своевременный мониторинг меняющегося климата, который дает информацию для усилий по нашей адаптации к меняющимся условиям», – заключает Мауро Факкини, руководитель наблюдения Земли в Главном управлении оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии.

Хороших новостей немного, но они есть. 2022-й уступил самим жарким годам в истории наблюдений. Первое место удерживает 2016-й, а следом идут 2020-й 2019-й и 2017-й. Тем не менее, во всей Европе лето было самым теплым за всю историю наблюдений. Кроме того, июнь на континенте оказался очень жарким – примерно на 1,6 °C выше средних показателей за последние 30 лет, и это снова рекорд.

Наблюдались и экстремальные температуры на обоих полюсах планеты. Например, на станции Восток во внутренних районах Восточной Антарктиды зарегистрированная температура достигла + 17,7 °C, что является самым высоким показателем за всю 65-летнюю историю наблюдений. В свою очередь, в центре Гренландии температура была почти на 8 °C выше средних показателей.

В отчетах Copernicus отмечается еще одна тенденция – в июле и в августе в Пакистане выпало рекордное количество осадков, что привело к крупномасштабным наводнениям на значительной части страны, вызывав широкомасштабные разрушения и гибель людей.