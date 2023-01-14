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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

2022 год стал пятым самым жарким за всю историю наблюдений

Фото: Unsplash

Никогда такого не было, и вот опять.

Вышел отчет от глобальной базы данных Службы по изменению климата Copernicus (European Union's Copernicus Climate Change Service), и в нем никаких хороших новостей. Ожидаемо, еще один год был отмечен экстремальными климатическими явлениями с множеством рекордов высоких температур и ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.

В целом 2022 год стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений в Европе. Согласно набору данных Copernicus, он стал пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений за погодой в целом.

Фото: European Union's Copernicus Climate Change Service
Температура воздуха на высоте двух метров на 2022 год показана относительно среднего значения за 1991–2020 годы

Также, согласно данным Copernicus, среднегодовая температура оказалась на 0,3°C выше, чем в период с 1991 по 2020 годы, а концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась примерно на 2,1 промилле. Кроме того, концентрация метана в атмосфере увеличилась почти на 12 частей на миллиард (это выше среднего, но ниже рекордно высокого уровня за последние два года).

В свою очередь, Европа пережила свой второй самый жаркий год за всю историю наблюдений после 2021 года.

Фото: European Union's Copernicus Climate Change Service
Среднегодовые расчетные значения глобальной приземной температуры превышают контрольные уровни 1991–2020 гг (левая ось) и 1850–1900 гг (правая ось)

Продолжительные волны тепла затронули Пакистан и северную Индию весной, а центральный и восточный Китай – летом. Кроме того площадь, антарктического морского льда достигла минимума за 44 года спутниковых наблюдений.

Отчет Copernicus показывает, что как в Европе, так и во всем мире было побито несколько рекордов высокой температуры. В нем отмечается, что и в других регионах были зафиксированы экстремальные явления, такие как засухи и наводнения.

«В наших усилиях по борьбе с изменением климата на глобальном, европейском или национальном уровне ясно, что высококачественные данные по наблюдениям за Землей необходимы. Служба Copernicus по изменению климата обеспечивает авторитетный и своевременный мониторинг меняющегося климата, который дает информацию для усилий по нашей адаптации к меняющимся условиям», – заключает Мауро Факкини, руководитель наблюдения Земли в Главном управлении оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии.

Хороших новостей немного, но они есть. 2022-й уступил самим жарким годам в истории наблюдений. Первое место удерживает 2016-й, а следом идут 2020-й 2019-й и 2017-й. Тем не менее, во всей Европе лето было самым теплым за всю историю наблюдений. Кроме того, июнь на континенте оказался очень жарким – примерно на 1,6 °C выше средних показателей за последние 30 лет, и это снова рекорд. 

Наблюдались и экстремальные температуры на обоих полюсах планеты. Например, на станции Восток во внутренних районах Восточной Антарктиды зарегистрированная температура достигла + 17,7 °C, что является самым высоким показателем за всю 65-летнюю историю наблюдений. В свою очередь, в центре Гренландии температура была почти на 8 °C выше средних показателей.

В отчетах Copernicus отмечается еще одна тенденция – в июле и в августе в Пакистане выпало рекордное количество осадков, что привело к крупномасштабным наводнениям на значительной части страны, вызывав широкомасштабные разрушения и гибель людей.

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