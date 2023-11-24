24 ноября – День моржа. Что мы знаем про клыкастых гигантов Арктики?

24 ноября в России отмечается День моржа. Он был учреждён для привлечения внимания к экологическим проблемам, которые оказывают негативное влияние на популяцию и приводят к сокращению численности вида. Вместе с Минприроды рассказываем про этих удивительных ластоногих – и показываем их снимки с нашего фотохостинга.

Какие моржи живут в России?

В России обитает три подвида моржей: в Северной Атлантике – атлантический морж, между Чукоткой и Аляской – тихоокеанский, в море Лаптевых – лаптевский. Два из этих подвидов – атлантический и лаптевский – занесены в Красную книгу России.

Мыс Ванкарем, Чукотка. Лежбище моржей. Фото: Александр Кукринов / фотохостинг rtraveler.ru

Настоящие великаны

По своим размерам моржи уступают только морским слонам и являются крупнейшими ластоногими Северного полушария. Уже при появлении на свет вес моржонка составляет до 85 килограммов. Самки вырастают до трёх метров в длину и весят около тонны. Масса взрослых самцов – 1,6 тонны, а длина – 3,6 метра. В дикой природе эти морские млекопитающие живут в среднем 25-30 ле

Фото: Григорий Цидулко / фотохостинг rtraveler.ru

Что угрожает моржам?

Морж – один из самых уязвимых обитателей Арктики. Основной фактор, который оказывает влияние на состояние популяции — хозяйственное освоение Арктики. В числе других причин — климатические факторы. Животные мигрируют вместе с движущимися льдинами, а между погружениями отдыхают, однако глобальное потепление сокращает количество доступного морского льда у берега. Особое значение морж имеет для коренных жителей Чукотки, так как его мясо — основа традиционного питания коренных малочисленных народов Севера.

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В горловине залива Прончищевой на восточном побережье Таймыра находится одно из традиционных лежбищ лаптевского моржа - самого редкого подвида этого вида. Территория ФГБУ "Заповедники Таймыра". Фото: Виталий Горшков / фотохостинг rtraveler.ru

Как изучают моржей?

Наблюдения за моржами ведутся не только в ходе экспедиций, но и с помощью фотоловушек и спутниковых меток. Исследования вида помогают оценить динамику состояния популяции, а также выявить особенности поведения ластоногих.

В 2022 году на территории Чукотского автономного округа стартовал проект по мониторингу популяции тихоокеанского моржа в районе острова Врангеля, участниками которого стали заповедник «Остров Врангеля» и национальный парк «Берингия», Институт проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова и Институт биологических проблем Севера ДВО РАН. В ходе работ в августе прошлого года на двух животных были установлены спутниковые передатчики.

«В настоящее время сотрудники нацпарка отмечают перемены в осеннем распределении моржей в связи с изменениями климата. Замерзание моря происходит очень поздно, и моржи вынуждены использовать береговые лежбища даже сейчас, в ноябре. Вновь стали действовать давно угасшие лежбища, звери осваивают и такие участки побережья, где ранее лежбищ не наблюдали. В то же время некоторые традиционные лежбища перестали посещаться моржами. Изменения происходят очень быстро, и мы стараемся их отслеживать», – отмечает старший научный сотрудник, специалист по морским млекопитающим национального парка «Берингия» Анатолий Кочнев.

Для туристов Увидеть моржей на территории заповедника «Остров Врангеля» туристы могут во время морского экологического маршрута на круизном судне. В последние годы чаще всего – на мысе Уэринг и острове Геральд. В национальном парке «Берингия» понаблюдать за моржами в естественной среде обитания можно в проливе Сенявина на острове Аракамчечен, в бухте Провидения, на острове Колючин.

Морж в парке «Берингия» Фото: Cтанислав Захаров / фотохостинг rtraveler.ru

Моржи в «Русской Арктике»

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» в Архангельской области изучают и охраняют атлантического моржа. За последние несколько лет учёные из Института проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова провели ряд исследований моржей на островах Земли Франца-Иосифа и выяснили, что в летний период на береговых лежбищах может одновременно залегать не менее пяти тысяч этих животных, включая самок с детёнышами. А всего на территории нацпарка «Русская Арктика», по данным учёных, летом бывает более семи тысяч моржей.

«Комплекс работ по мечению животных спутниковыми метками показал перемещения моржей между островами и лежбищами на архипелаге. Современный этап работ посвящён анализу данных с автоматических фоторегистраторов, которые были установлены на шести лежбищах, взаимодействию моржей с хищниками – белыми медведями, в также уточнению сроков функционирования этих лежбищ. По данным мониторинга моржей, на ООПТ состояние подвида стабильное. Научные работы продолжатся и в следующем сезоне», - сказал заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин.

Информация для туристов Туристы, посещающие нацпарк «Русская Арктика, могут увидеть моржей в районе мыса Желания Новой Земли, а также в проливах Земли Франца-Иосифа, где животные отдыхают на дрейфующих льдах, либо плывут к месту ближайшего лежбища.