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3 июля – это был самый жаркий день в истории

Фото: Environmental Resilience Institute

Эксперты предупреждают, что это не предел.

Согласно первоначальным измерениям, проведенным во вторник американскими метеорологами, понедельник стал самым жарким днем ​​в мире за всю историю наблюдений, средняя температура впервые превысила 17 градусов по Цельсию.

Среднесуточная температура воздуха на поверхности планеты 3 июля была зафиксирована на уровне 17,01°C организацией при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Это измерение превосходит предыдущий дневной рекорд (16,92°C), установленный 24 июля прошлого года. ​Средняя мировая температура воздуха, которая колеблется от 12°C до чуть менее 17°C в любой день в году, составляла в среднем 16,2 °C в начале июля в период с 1979 по 2000 год.

Рекорд еще не подтвержден другими измерениями, но вскоре может быть побит. Средняя глобальная температура обычно продолжает повышаться до конца июля или начала августа.

Даже в прошлом месяце средние глобальные температуры были самыми высокими, которые когда-либо регистрировались подразделением мониторинга климата Copernicus Европейского Союза.

Температуры, вероятно, вырастут еще больше по сравнению со средними историческими значениями в течение следующего года с началом погодного явления Эль-Ниньо в Тихом океане, которое Всемирная метеорологическая организация подтвердила в понедельник.

Кроме того, человеческая деятельность – в основном сжигание ископаемого топлива – продолжает ежегодно выбрасывать в атмосферу около 40 миллиардов тонн согревающего планету диоксида углерода.

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