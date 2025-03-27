300 тысяч лет назад в Китае рядом с людьми обитала крошечная кошка

Окаменелые остатки миниатюрного животного обнаружили в пещере Хуалундун провинции Аньхой.

Небольшая кошечка всего лишь 50 сантиметров в длину когда-то обитала вместе с древними людьми в пещере на востоке Китая и оберегала их покой от мелких грызунов.

Окаменелость ранее неизвестного вида была обнаружена в местонахождении пещеры Хуалундун. Новый вид получил имя Prionailurus kurteni и был датирован периодом среднего плейстоцена – то есть эти крохотные хищники бродили по территории современного Китая около 300 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили части нижней челюсти хищницы с двумя зубами, что указало им на родство кошки с современными домашними питомцами и манулами.

Черноногая кошка (Felis nigripes) во время ночной охоты в Южной Африке Фото: Tim Ellis / Flickr

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По размеру P.kurteni можно сравнить с современными ржавыми кошками (Prionailurus rubiginosus), обитающими в Азии, или черноногими кошками (Felis nigripes) из южных пустынь Африки. Эти миниатюрные дикари обычно вырастают не более 52 сантиметров в длину (ржавые или пятнисто-рыжие вообще не более 48 сантиметров). А вот наши домашние питомцы обычно примерно на 20 сантиметров больше.

Кстати, недавно исследователи рассказывали, что домашние кошки поселились на территории Китая в период расцвета Шелкового пути где-то в 500-800-х годах нашей эры. Со временем они стали важной частью китайской народной культуры и их присутствие в доме стало особенно цениться. А вот малышку P. kurteni, кажется, к домашним любимцам так и не отнесли – несмотря на то, что жила она от людей в непосредственной близости!