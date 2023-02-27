5 цветочных обычаев разных народов мира

Вместе со службой доставки цветов «Русский Букет» рассказываем, какие цветы вдохновили жителей разных стран мира на необычные традиции и любопытные привычки.

1 Хризантема и ханами в Японии

В японской культуре много места отводится умению созерцать, замедляться и любоваться красотой вокруг себя. Благодаря этому в Японии появились традиции любования луной, листьями клена и цветущими деревьями. Пора любования цветами по весне зовется у японцев хануми. Она начинается с цветения слив, а продолжается цветением сакуры. Длится эта феерия нежности и лепестков недолго, поэтому японцы спешат освободить время для медитативных прогулок по усыпанным цветами аллеям и пикников под нарядными деревьями.

Ханами на острове Миядзима Фото: Михаил Воробьев / фотохостинг rtraveler.ru

Несмотря на популярность сакуры, главный цветок для японцев – хризантема. В Японии она не только вестница осени, но ещё и символ солнца, символ нации. Стилизованное изображение шестнадцатилепестковой императорской золотой хризантемы является основой государственного герба, а высшая награда страны — орден Хризантем.

Название цветка на японском – «кику» – означает «солнце». А красивых девушек японцы величают окику-сан, приравнивая их одновременно и к яркости хризантемы, и к сиянию солнца. А ещё этому цветку посвящен древний праздник – в день японцы распевают песни, декламируют стихи, украшают себя гирляндами цветов.

2 Анютины глазки: любовь и память в Европе

Анютины глазки – трёхцветные фиалки – в цветочной символике средневековой Европы быстро заняли место «любовных» цветов наравне с розами. Они имели значение незабудок, поэтому во Франции и Англии ими было принято обрамлять портреты близких людей.

Французы прозвали анютины глазки «цветами на память», англичане — «сердечным успокоением и сердечной радостью», а букетик таких цветов означал признание в любви (можно сказать, анютины глазки служили валентинкой – их тоже имели обыкновение вручать на День святого Валентина).

В Польше невеста дарила анютины глазки уезжающему жениху, и тогда они символизировали вечную память и верность дарившей; об этом же говорил букетик этих цветов под окном дома француженки, жених которой находился в отъезде.

Анютины глазки

3 Лотос: древний символ чистоты и мудрости

Лотос – один из древнейших цветов, которые люди возвели в ранг священных. Более пяти с половиной тысяч лет назад египтяне изображали лотосы на гробницах и клали на алтарь жертвоприношений в знак воскресения из мертвых. Женщины украшали цветами лотоса прически, а сами египтяне употребляли лотосы в пищу. Связывая лотос с плодородием, они придумали и своеобразную пословицу: «Много лотосов на воде, велико будет плодородие».

Любят лотос и в Индии, где он является символом чистоты. Этот удивительный цветок здесь воспевают и в местном эпосе, и в архитектуре (храм из белоснежного пентелийского мрамора в форме распускающегося цветка лотоса является одной из главных достопримечательностей Нью-Дели), и в ритуальных танцах. Если танцовщица складывает руки на уровне лица пальцами вверх, это означает спящий лотос, а если шевелит пальцами и раздвигает их — распускающийся цветок.

Лотос

4 Амарант: пища и ритуалы ацтеков

Амарант — великолепное растение с ярко-красными, пурпурными или золотистыми цветами, стоящими, как огненные столбы, над зеленой листвой. Из рассказов очевидцев времен завоевания Мексики испанцами известно о ритуальном использовании амаранта на главном празднике ацтеков в честь их богов. На площади сооружали большие фигуры из амарантовой муки и зерен кукурузы, смешанных с медом и соком агавы.

В конце праздника жрецы ломали эти скульптуры на части, как «мясо и кости богов», и раздавали верующим, которые с благоговением их вкушали. Другую пищу в этот день есть было запрещено.

Зерна амаранта очень мелкие, но одно растение производит их около полумиллиона и потому может стать продуктом питания для миллионов людей! Правда, амарант оказался несправедливо забытым источником пищи: испанские конкистадоры активно уничтожали его, называя «растением дьявола». Всё потому, что цветок использовался в традиционной индейской религии для «изгнания злых духов».

Амарант Фото: Wikimedia Commons

5 Букеты и правила их составления

Букеты цветов издревле дарили богам: например, цветы в качестве подношений оставляли в храмах своих божеств древние греки и римляне. Любопытно, что несколько засохших букетов возрастом более двух тысяч лет были обнаружены археологами под храмом бога Кецалькоатля. Кецалькоатль, или «Пернатый змей», был важным богом по всему региону Мезоамерики. Ему поклонялись и ацтеки, и майя. Подношения цветов могли быть ритуалом, связанным с плодородием. Все четыре найденных букета сохранились хорошо, включая хлопковые шнуры, которыми они были перевязаны. Правда, что за цветы в букете, учёные так и не определили.

Впрочем, первые официальные правила составления букетов появились во Франции только четыре столетия назад и они предписывали делать букеты гораздо менее естественными, чем мы привыкли сейчас. В этих правилах, в частности:

запрещалось употреблять в букете желтые цветы, потому что они символизировали разлуку, измену или ненависть (и сейчас с желтыми цветами связана масса стереотипов);

рекомендовалось отсекать венчики от стеблей, со всевозможными украшениями накалывать их на проволоку и поливать благовонными маслами.

Из Франции «искусство составления букетов» перешло в Англию, но лишь в начале XX века цветоводы перестали отсекать у цветов стебли, отказались от накалывания венчиков на проволоку, отвергли кружевные ленты, заменив их естественными листьями и стеблями.

Сейчас букет цветов – отличный способ выразить свою симпатию или благодарность, поздравить с праздником или просто сделать дорогому и близкому человеку приятно без особого повода. Совсем не обязательно бежать в цветочный салон после работы и мучительно выбирать нужные сочетания бутонов: благодаря службе доставки цветов в Москве «Русский букет» можно в несколько кликов выбрать красивый букет для кого угодно – мамы, сестры, подруги, возлюбленной и другим важным людям в своей жизни.

Букет из ассортимента сервиса по доставке цветов в Москве «Русский букет»

«Русский Букет» не только специализируется на доставке цветов в Москве, но с 2016 года доставляет цветы по всему миру. С помощью удобного мобильного приложения (доступно как на Андроиде, так и на IOS) можно заказывать цветы из любой точки мира практически в любую страну. Поздравить подругу, которая учится в Германии? Легко! А также порадовать маму, заказав ей в родной город на другом конце страны шикарный букет к 8 марта; подарить цветы сестре, которая уехала в отпуск; и не забыть приятно удивить коллегу, которая отмечает день рождения на удаленке где-нибудь в Армении. Список стран и городов можно проверить на сайте.

Промокод FLOWER даст нашим читателям скидку 6% (действует до 31.03).

Оформляя доставку цветов через «Русский Букет», вы:

сможете заказать индивидуальный букет от ведущего флориста

сможете отправить цветы анонимно

получите фотографию собранного букета перед отправкой

сможете расплатиться банковской картой любой страны

будете осведомлены о каждом этапе доставки

и однозначно порадуете тех, кому цветы предназначены!

По материалам книги Сергея Красикова «Легенды о цветах»