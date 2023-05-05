Могущественная рыба: 5 удивительных фактов про треску

Она развязывала войны между странами, она мечет миллионы икринок и помогла разбогатеть множеству людей. Встречайте – треска.

Как много вы знаете о треске? Вот и мы никогда не задумывались о том, насколько крупную роль эта рыба играет в жизни целого мира (кстати, как в прямом, так и в переносном смысле). Оказалось, что треска – важный персонаж мировой истории, благодаря которому страны приобретали экономическую стабильность, расширяли территории, открывали новые земли, а люди выживали в самые голодные времена.

В издательстве «Синдбад» вышла книга американского журналиста Марка Курлански «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир», где целых 300 страниц посвящены треске и её истории. А мы выбрали пять самых интересных фактов оттуда и делимся с вами.

1 Треска изначально была тропической рыбкой

Считается, что треска как вид сформировалась около 120 миллионов лет назад в тропическом океане Тетис, существовавшем между Лавразией и Гондваной. В конце концов воды Тетиса соединились с северными морями, и треска стала рыбой Северной Атлантики. А потом, когда исчезла сухопутная перемычка между Азией и Северной Америкой, треска появилась в северной части Тихого океана.

На сегодня отряд трескообразных рыб состоит из десяти семейств, включающих более двухсот видов. Хотя треска сформировалась в теплых водах, в настоящее время остался лишь один тропический вид трескообразных — крошечные брегмацеры, не имеющие промыслового значения и почти не изученные. Известен также один вид, обитающий в Южной Атлантике, и один пресноводный вид — налим, белое мясо которого, хоть и уступает по качеству мясу атлантической трески, высоко ценится рыбаками на Аляске, на Великих озерах, в Новой Англии и Скандинавии.

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2 Треска откладывает до 9 миллионов икринок

Одна треска может отложить до девяти миллионов икринок. Дюма считал, что если из всех икринок вылупятся мальки, то океан можно будет перейти пешком по спинам рыб. Это отражало типичный для XIX века оптимизм по поводу изобилия трески – в природе такого, конечно, не бывает.

Треска откладывает миллионы икринок именно потому, что лишь немногим из них суждено стать взрослыми рыбами. Почти вся икра либо погибает, рассеявшись по поверхности океана, либо становится пищей для других животных. Через пару недель из небольшой части уцелевших икринок вылупляются мальки и начинают жадно есть — сначала фитопланктон, потом зоопланктон, потом криль. Конечно, если они сумеют добраться до пищи раньше, чем прочие рыбы, птицы и киты.

Те мальки, которые не стали добычей других животных и не умерли от голода, через три недели вырастают примерно до четырех сантиметров. Маленькие прозрачные рыбки покидают поверхностный слой океана и начинают жизнь у самого дна, где ищут мелкие камешки и другие неровности, чтобы прятаться от многочисленных хищников, в том числе от голодной взрослой трески – каннибализмом эти рыбы не пренебрегают. Больше всего опасностей подстерегает треску в первый год жизни. Затем число врагов сокращается, а количество потенциальной добычи растет. Эта рыба живет 20–30 лет, но ее плодовитость определяется скорее размером, чем возрастом.

Для получения жизнеспособного потомства, или молоди, как называют его биологи, требуется огромное количество икры. Если из миллионов икринок, которые за свою жизнь откладывает каждая самка трески, хотя бы два малька выживут и превратятся во взрослых половозрелых особей, популяция останется стабильной.

Гравюра, изображающая разные виды рыб, включая треску

3 Треска может предсказывать погоду

В организме трески вырабатывается белок, который действует подобно антифризу и позволяет рыбе выживать при температуре замерзания воды.

Если рыбак вытаскивает улов из замерзающей воды (что случается редко, поскольку в этом случае треска уходит под лед), то на воздухе белок перестает действовать и рыба мгновенно замерзает. Треска питается морскими обитателями, которые скапливаются в местах, где встречаются теплые и холодные течения, — в частности, у побережья Северной Америки, где Гольфстрим проходит рядом с Лабрадорским течением, а также в местах контакта Гольфстрима с холодными течениями у Британских островов, берегов Скандинавии и России. Тихоокеанская треска обитает в районе Аляски, где теплое течение Куросио соприкасается с холодным арктическим.

Треска упорно держится границы между теплыми и холодными течениями, и некоторые ученые считают, что изменения погодных условий можно отслеживать по тому, в каких местах рыбаки находят треску. Когда в северных водах становится слишком холодно, популяции трески смещаются на юг, а в теплые годы — на север.

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Минтая называют хозяином морей, треску - хозяйкой Фото: Вячеслав Немышев / фотохостинг rtraveler.ru

4 Треске поклонялись аристократы

К XVIII веку треска превратила Новую Англию из далекой колонии с голодающими поселенцами в крупного игрока на международном рынке. В Массачусетсе треска была уже не просто товаром, а настоящим фетишем. Так называемая «тресковая аристократия», семейное богатство которой уходило корнями к промыслу трески в XVII веке, открыто поклонялась рыбе как символу своего благосостояния.

Треска появлялась на официальных гербах, от печатей Plymouth Land Company и штата Нью‐Гэмпшир 1776 года до эмблемы Salem Gazette: два индейца, держащие щит, и рыба над их головами. На многих ранних американских монетах, отчеканенных с 1776 по 1778 год, тоже изображалась треска, а в 1755 году для колонии Массачусетского залива была выпущена почтовая марка стоимостью два пенса с изображением трески и словами «главный товар Массачусетса».

Первые «тресковые аристократы», строившие особняки, чтобы продемонстрировать свое богатство, украшали их изображениями трески. В 1743 году один судовладелец, полковник Бенджамин Пикман, украсил позолоченной треской каждый пролет лестницы в своем особняке в Салеме.

В здании бостонской ратуши позолоченная треска была подвешена к потолку, но в 1747 году здание сгорело — вместе с треской и всем остальным. После Американской революции вырезанную из дерева треску повесили в бостонском Старом Капитолии, правительственном здании в начале Стейт‐стрит; это было сделано по настоянию Джона Роу, который, как и большинство бостонских революционеров, был купцом. Когда в 1798 году законодательное собрание Массачусетса переехало в другое здание, вместе с ним переехала и треска.

В 1895 году законодатели снова переезжали, и помощник швейцара торжественно спустил треску, после чего ее завернули в американский флаг, погрузили на дроги и перевезли на новое место в сопровождении трех членов законодательного собрания и парламентского пристава. Когда торжественная процессия вошла в новый зал заседаний, все встали с мест и приветствовали ее бурными аплодисментами.

Позолоченная треска, подвешенная к потолку в правительственном здании Массачусетса, 1950-ые

5 Из-за трески разгорелись целых три войны

Расскажем о так называемой третьей тресковой войне, которая случилась в конце 20 века. В 1974 году запасы трески в Исландии снова оказались под угрозой. Исландские биологи утверждали, что десятью годами ранее в сети попадалось много особей в возрасте восемнадцати лет, а в 1974 году редкостью стала даже двенадцатилетняя треска.

Это означало, что способность популяции к восстановлению значительно снизилась. Исландия вновь расширила исключительную экономическую зону, на этот раз до двухсот морских миль (370,4 километра); в качестве аргументов указывалось на сокращение популяции трески и необходимость охранных мер. Иностранные траулеры покинули новую зону — за исключением британских и немецких. Они отступать не собирались.

Это была самая короткая и ожесточенная из трех тресковых войн. После одного из инцидентов в декабре 1975 года британский буксир сообщал, что судно исландской береговой охраны произвело два выстрела, ни один из которых не достиг цели. За пять месяцев суда таранили друг друга 35 раз, а исландская береговая охрана обрезала 46 британских и 9 немецких тралов. Противники овладели сложным искусством бескровных морских сражений.

Британский министр иностранных дел Джеймс Каллагэн говорил английской прессе: «Обе стороны конфликта демонстрируют удаль, но никто не испытывает потребности продемонстрировать зрелость». Одновременно велись интенсивные переговоры. «Как ни крути, с исландцами очень непросто иметь дело», — писала лондонская Financial Times. Исландия не соглашалась на компромисс.

В какой‐то момент страна фактически разорвала дипломатические отношения с Британией. Однако НАТО настаивало на переговорах. Британцы не считали, что под угрозой оказалась вся их экономика, но на карту было поставлено многое. Производители траулеров и ассоциации продавцов фиш‐энд‐чипс предупреждали о возможном крахе всей рыбной отрасли.

Натюрморт с треской и голландскими военными кораблями на фоне Фото: Willem Ormea

Крупные тресковые порты — Халл, Гримсби и Флитвуд — переживали серьезный кризис. Торговцы, закупавшие рыбу с траулеров и продававшие ее оптом, зависели от исландской трески. За период между окончанием второй тресковой войны и 1976 годом количество оптовых торговцев в Халле сократилось с двухсот пятидесяти до восьмидесяти семи.

Союзники Британии настойчиво предлагали возможное решение проблемы: люди должны отказаться от своей любимой трески в пользу другой рыбы. Западная Германия заключила с Исландией соглашение, предоставлявшее немцам квоту на добычу морского окуня в качестве компенсации за запрет вылова исландской трески. Правительство ФРГ отметило, что проблема исчезнет, если британцы научатся есть морского окуня и сайду. Европейское экономическое сообщество указывало на изобилие путассу у берегов Шотландии. Все Европейское экономическое сообщество собиралось ввести двухсотмильную зону. Британское правительство настаивало на стомильной эксклюзивной зоне для Британии в ее водах.

В феврале 1976 года, когда переговоры с Исландией были в самом разгаре, ЕЭС привело Британию в замешательство, открыто отвергнув ее требование и просто установив двухсотмильную европейскую зону.