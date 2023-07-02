Хвостатое наследие: 6 пород собак, выведенных в России

2 июля отмечается Международный день собак. Вместе с зоомагазином Четыре Лапы рассказываем о шести породах, которые были выведены в России и вошли в историю нашей страны.
Однажды президент Российской кинологической федерации отметил: «В России собаководство является таким же наследием, как музыка и литература». Если взглянуть на историю, в этом не останется никаких сомнений.
Всего в России было выведено немногим больше 20 пород – это звонкие русские тои, изящные русские псовые борзые и умные овчарки. Это русские гончие (гордость российского собаководства), миниатюрные русская цветная болонка и салонная собака, эффектный русский черный терьер, выносливые лайки и другие.
Увы, но собаки, которые пользуются популярностью и являются достоянием в нашей стране, не всегда известны и признаны за рубежом. Так, там практически никто не слышал про косматых великанов московских сторожевых, которых незнающий человек может спутать с сенбернарами, восточноевропейскую овчарку нередко считают незаконным «плагиатом» немецкой, а уж многообразие аборигенных собак, появившихся на Севере, многим и вовсе не снилось.
«Собаки были всегда с нами: помогали на охоте, помогали пасти оленей и домашний скот, служили средством передвижения народам Севера, охраняли двор. Все эти собаки разные, самобытные, каждая порода отражает историю страны, родного края и народов», – президент РКФ.
Мы решили рассказать про шесть необычных пород собак, которые появились на территории России – а заодно поразмышляли о том, какие подарки порадовали бы их в День собак.
Русская псовая борзая
Борзые собаки – аристократы среди всех остальных пород. Не только самые быстрые и самые изящные – они считаются ещё и самыми древнейшими породами, выведенными в мире. Все борзые были так или иначе связаны с правителями или элитными слоями общества. Их образы появлялись в произведениях искусства чаще, чем других пород. И русские псовые борзые – отличное тому доказательство.
Это очень высокие, длинные собаки с эльфийской внешностью и элегантными движениями. Стремительные настолько, что кажется, они умеют летать. Шерсть у них шелковистая, вокруг шеи образует нарядный воротник из мягких завитушек. Но за стройным телосложением и воздушным обликом скрывается стальной характер и невероятная выносливость.
Борзые собаки предназначены для погони и ловли зверя «по зрению» – на открытой местности, где они могут видеть добычу. Удлиненная форма черепа обеспечивает борзым широкое поле зрения, длинные ноги обеспечивают возможность бежать длинными скачками, а спортивное жилистое тело позволяет развивать быструю скорость.
Мало какие борзые считаются достаточно сильными, смелыми и быстрыми, чтобы поймать волка, но русские псовые борзые особенно выделяются среди всех остальных. В псовых охотах для преследования волков чаще всего использовали именно их. Собаки догоняли волка, окружали его с разных сторон и держали за шею, пока не подоспеет охотник.
Породу развивали, чтобы получить быстрых животных, способных выдержать российский климат. Первые упоминания об охоте на зайцев с «гончими, идущими по зрению», относятся к 1216 году при дворе Новгородского князя, а в 1613 году в Гатчине были построены царские псарни для разведения борзых собак.
«Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке», – Александр Пушкин, «Дубровский».
Эти собаки всегда были любимцами царских семей и преподносились в качестве дорогого подарка аристократии Европы. Первый официальный стандарт породы был опубликован в XIX веке – и с тех пор его основа остается прежней.
К концу XIX века русские псовые борзые имели множество поклонников в Великобритании – среди них были и королевские особы. В 1892 году борзые императора Николая II участвовали в международной выставке, и герцогиня Ньюкасла выкупила одну из собак за немыслимые по тем временам деньги, равные почти 20 000 фунтов.
Чем порадовать таких привередливых аристократов, как русские борзые? Конечно, красивыми аксессуарами, которые помогут пережить летнюю жару – например, стильным охлаждающим ошейником-шарфом. Полезным подарком станет и инструмент для бережного груминга – бамбуковая массажная расческа.
Меделянская собака
Мало кто слышал о меделянской породе – а ведь вплоть до конца XIX века эти уникальные рослые «российские мастифы» были одной из визитных карточек российского собаководства. Эти мощные собаки стоили недешево, жили на царских и дворянских псарнях, обитали на цепях и в домах, их дарили заграничным политикам в знак расположения и добрых намерений. Но уже в начале XX века порода пришла в упадок, а вскоре в мире не осталось ни одного меделянского пса. Однако они все равно вошли в историю.
Специалисты считают, что меделяне были выведены в домонгольской Руси. Возможно, одним из их прародителей стали молоссы, привезенные из Италии. Скорее всего, их не выводили специально: собаки, жившие на псарнях, иногда имели возможность скрещиваться между собой.
Меделянских псов использовали в первую очередь для травильной охоты: все благодаря внушительным размерам, необычайной силе и отваге. Считалось, что «правильный» меделянский пёс может сбить с ног быка и противостоять медведю даже в одиночку. При этом меделяне по праву считались свирепыми, но не были злобными: их считали умными и невероятно преданными своему хозяину.
Во второй половине XIX века меделяне стали постепенно исчезать. Одной из причин послужило то, что с отменой крепостного права содержание больших псарен многим помещикам стало не по карману. Но главным ударом по породе стало запрещение в России во второй половине XIX века звериной травли – основной области применения породы. Меделян стали использовать в основном как сторожевых псов. И вскоре порода стала вырождаться, пока не вымерла окончательно.
Меделянские собаки не раз упоминаются в литературных произведениях русских классиков. Они встречаются в «Братьях Карамазовых» Достоевского, в повестях Сологуба, Алексея Толстого и многих других. Например, Гоголь писал в «Мертвых душах»: «Работы оставалось еще по крайней мере на две недели; во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле».
«Впрочем, был и ее отец, знаете ― такая красная, толстая, сивая подрядческая морда, вроде старого и свирепого меделянского пса», – писал Александр Куприн в повести «Поединок», 1905 год.
Особенно любил меделянскую породу писатель Александр Куприн. У него дома жил собственный меделянин – Сапсан, который был взят из псарни великого князя Михаила. В рассказе Куприна «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях» Сапсан предстаёт благородным, уравновешенным и мудрым другом.
Даже нрав свирепого меделяна наверняка смягчило бы необычное лакомство, о котором сто лет назад в России и слыхом не слыхивали – например, полезные палочки с кальцием, которые помогают избавиться от зубного налёта. Впрочем, полезная игрушка вроде мяча на веревке этим великанам тоже понравилась бы – такая не только развлекает собаку, но и тренирует ей жевательные мышцы и массажирует десны. В конце концов, какой бы серьезной ни была порода, вряд ли найдется собака, которая не любит поиграть.
Восточноевропейская овчарка
Скажете, похожа на немецкую овчарку? Истинная правда, ведь именно эта порода послужила основной для выведения восточноевропейской овчарки.
Отличить их друг от друга непросто, но вот секрет: если собака похожа на Комиссара Рекса из одноименного немецкого сериала — перед вами немецкая овчарка, а если на Мухтара — то это восточноевропейская овчарка собственной персоной. Ещё проще – если собака скорее коричнево-рыжая с подпалинами, это немецкая овчарка, а если светлая с подпалинами – наша, восточноевропейская. Правда, и те, и другие могут быть практически чёрными.
Порода была выведена в СССР в 1930-х годах – специально для разведения особенных овчарок с нужными качествами был создан питомник «Красная звезда». Восточноевропейские овчарки изначально создавались для службы в армии. Кинологи ставили перед собой цель создать породу, которая отличалась бы поведенческими реакциями от немецкой овчарки и была бы более массивной и выносливой, и им это удалось.
Несмотря на внешнее сходство, в котором также прослеживается ряд отличий, «восточники» сильно отличаются от «немцев» поведением и характером. Также ВЕО должна была стать более универсальной собакой, пригодной для использования на всей протяжённости Советского Союза, от южных азиатских территорий до Камчатки.
В основном собаки именно этой породы участвовали во Второй мировой войне – и спасли немало жизней, разыскивая мины, боевые припасы противника и помогая раненым. Чтобы увековечить память о вкладе четвероногих героев в Великую Победу, на Поклонной горе был установлен памятник «Фронтовой собаке» (правда, моделью для скульптора послужила немецкая овчарка).
Восточноевропейские овчарки могут быть неутомимыми собаками. Они любят много гулять и наверняка станут отличными компаньонами в путешествиях на природу: в таком случае владельцу пригодится компактная бутылка для воды и специальный ошейник, который надолго защитит от блох и клещей.
Русский чёрный терьер
Русский чёрный терьер – впечатляющая порода. Это настоящие великаны с густой и длинной курчавой чёрной шерстью, атлетичным телосложением и врождённой статью. Завершают образ борода и усы.
Это сравнительно молодая порода, выведенная в послевоенное время на базе племенного питомника «Красная Звезда» (того самого, где выводили и восточноевропейских овчарок) по заказу правительства. Потому неофициальное название породы – «собака Сталина», также встречается «собака Берии», хотя на самом деле участие в создании и закреплении породы принимал подполковник Михаил Калинин, а первые результаты были получены только в 1957 году, уже при Хрущеве.
Задачей селекционеров было получить отличную служебную собаку – большую и сильную, агрессивную, но управляемую. Соответственно, экстерьер был не важен, а выбор пород значительно сократился. Ученые остановили свой выбор на статном ризеншнауцере (за его размеры, храбрость и ум), эрдельтерьере (за уверенность в себе, бесстрашие и размеры) и ротвейлере (хорошая сторожевая порода, агрессивная и крупная). Именно они стали основой разведения, но добавлялись и другие породы, в том числе великан-ньюфаундленд.
В результате и получились «черныши», как их ласково зовут в кругу собачников – крупная, смелая, сильная, управляемая собака с ярко выраженным охранным инстинктом; пригодная для несения различных видов служб в различных климатических условиях.
Выгуливать русского черного терьера нужно, конечно же, на поводке – но чтобы собаке было более комфортно, лучше использовать длинную, прочную и удобную рулетку. По своей натуре это довольно любопытная порода, так что всем будет лучше, если терьер сможет разнюхивать всё самое интересное, не таская хозяина за собой по кустам.
А чтобы дрессировка «черныша» была делом результативным и увлекательным, можно запастись лакомствами «Награда» – воздушные кусочки высушенного говяжьего легкого с высоким содержанием микроэлементов точно станут отличным поощрением.
Якутская лайка
Якутская лайка — древняя аборигенная порода собак, выведенная коренными народами Северо-Востока России, на так называемых «собачьих реках». Собака на Севере была лучшим другом человека без всяких прикрас: если лошади и олени были скорее пассивными помощниками, то лайки активно помогали и в охоте, и в охране, и в пастьбе, и – самое главное – служили транспортом.
В сани запрягалось обычно 10 собак по 2 в ряд на длинном ремне. И не смотрите, что якутские лайки – не слишком крупные собаки: по выносливости и скорости они могут дать фору большим хаски и аляскинским маламутам!
Якутская лайка – это крепкая, с хорошо развитой мускулатурой собака. Шерсть у неё длинная и густая – ведь веками собакам приходилось жить и работать в суровых арктических условиях. Линяю они, кстати, соответствующе – то есть очень много. Очарования якутским лайкам добавляет великое множество окрасов – от белоснежных до пятнистых самых разных расцветок; внимательный, задорный взгляд и пушистый хвост, полукольцом закинутый на спину.
«Якуты для езды и перевозки тяжестей употребляют собак. Круглый год собаки проводят на открытом воздухе; летом вырывают себе в земле яму для прохлады или лежат в воде, избавляясь от комаров. Зимою ищут убежища под снегом и, свернувшись в глубоких снеговых ямах, прикрывают морду мохнатым хвостом», – писал в середине 19 века профессор Иван Горлов в своём экономическом обозрении России.
При желании якутские лайки могут (и любят) спать прямо на снегу – они сами вытопчут себе лежбище и согреются под слоем пушистого снега. Но это не значит, что при домашнем содержании они откажутся от удобной мягонькой лежанки. Лежак для питомца – это гарантия того, что в доме у него есть место отдыха, где ему спокойно и комфортно. А в жаркую погоду эти северные собаки наверняка оценят специальный охлаждающий мат.
Шалайка
Шалайка – самая молодая из российских пород. Она была выведена для служебных целей – по сути это метис шакала и российских лаек. Создателем породы является Клим Сулимов – ученый мирового масштаба, ведущий научный сотрудник Института Наследия, ветеран МВД и Аэрофлота.
В 1970-х годах Сулимов начал проводить целенаправленную работу в этом направлении, скрещивая шакалов и ненецких оленегонных лаек. Так были получены полукровки, обладающие экстраординарным нюхом, но плохо поддающиеся дрессировке. На следующем этапе метисные особи снова были скрещены с ненецкой лайкой, и объем родства с шакалом сократился до четверти. Начало новой породе дали собаки Вуд, Веда и Валдай в 1983 году.
Первоначально порода называлась «собака Сулимова», но окончательным вариантом стала «шалайка», от «шакала» и «лайки». Шалайки обладают острым обонянием, они хорошо управляются, неприхотливы и выносливы, сохраняют работоспособность при температурах от −70 °C до +40 °C. Это позволило им стать универсальными поисковыми животными, работающими в полиции, службах безопасности аэропортах и армии. Также шалайки могут диагностировать рак на ранней стадии и другие болезни. В 2018 году породная группа была официально признана Российской кинологической федерацией.
2 июля – в Международный день собак – порадуйте своих пушистых друзей чем-нибудь новеньким или вкусненьким. Но не обязательно ждать определённой даты – найти зоотовары на любой вкус и в любой момент можно в магазине Четыре Лапы.