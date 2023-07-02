Хвостатое наследие: 6 пород собак, выведенных в России

2 июля отмечается Международный день собак. Вместе с зоомагазином Четыре Лапы рассказываем о шести породах, которые были выведены в России и вошли в историю нашей страны.

Однажды президент Российской кинологической федерации отметил: «В России собаководство является таким же наследием, как музыка и литература». Если взглянуть на историю, в этом не останется никаких сомнений.

Всего в России было выведено немногим больше 20 пород – это звонкие русские тои, изящные русские псовые борзые и умные овчарки. Это русские гончие (гордость российского собаководства), миниатюрные русская цветная болонка и салонная собака, эффектный русский черный терьер, выносливые лайки и другие.

Увы, но собаки, которые пользуются популярностью и являются достоянием в нашей стране, не всегда известны и признаны за рубежом. Так, там практически никто не слышал про косматых великанов московских сторожевых, которых незнающий человек может спутать с сенбернарами, восточноевропейскую овчарку нередко считают незаконным «плагиатом» немецкой, а уж многообразие аборигенных собак, появившихся на Севере, многим и вовсе не снилось.

«Собаки были всегда с нами: помогали на охоте, помогали пасти оленей и домашний скот, служили средством передвижения народам Севера, охраняли двор. Все эти собаки разные, самобытные, каждая порода отражает историю страны, родного края и народов», – президент РКФ.

Мы решили рассказать про шесть необычных пород собак, которые появились на территории России – а заодно поразмышляли о том, какие подарки порадовали бы их в День собак.

1 Русская псовая борзая

Русские псовые борзые в заснеженном поле Фото: Закир Умаров / фотохостинг rtraveler.ru

Борзые собаки – аристократы среди всех остальных пород. Не только самые быстрые и самые изящные – они считаются ещё и самыми древнейшими породами, выведенными в мире. Все борзые были так или иначе связаны с правителями или элитными слоями общества. Их образы появлялись в произведениях искусства чаще, чем других пород. И русские псовые борзые – отличное тому доказательство.

Это очень высокие, длинные собаки с эльфийской внешностью и элегантными движениями. Стремительные настолько, что кажется, они умеют летать. Шерсть у них шелковистая, вокруг шеи образует нарядный воротник из мягких завитушек. Но за стройным телосложением и воздушным обликом скрывается стальной характер и невероятная выносливость.

Борзые собаки предназначены для погони и ловли зверя «по зрению» – на открытой местности, где они могут видеть добычу. Удлиненная форма черепа обеспечивает борзым широкое поле зрения, длинные ноги обеспечивают возможность бежать длинными скачками, а спортивное жилистое тело позволяет развивать быструю скорость.

Мало какие борзые считаются достаточно сильными, смелыми и быстрыми, чтобы поймать волка, но русские псовые борзые особенно выделяются среди всех остальных. В псовых охотах для преследования волков чаще всего использовали именно их. Собаки догоняли волка, окружали его с разных сторон и держали за шею, пока не подоспеет охотник.

Породу развивали, чтобы получить быстрых животных, способных выдержать российский климат. Первые упоминания об охоте на зайцев с «гончими, идущими по зрению», относятся к 1216 году при дворе Новгородского князя, а в 1613 году в Гатчине были построены царские псарни для разведения борзых собак.

«Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке», – Александр Пушкин, «Дубровский».

Эти собаки всегда были любимцами царских семей и преподносились в качестве дорогого подарка аристократии Европы. Первый официальный стандарт породы был опубликован в XIX веке – и с тех пор его основа остается прежней.

К концу XIX века русские псовые борзые имели множество поклонников в Великобритании – среди них были и королевские особы. В 1892 году борзые императора Николая II участвовали в международной выставке, и герцогиня Ньюкасла выкупила одну из собак за немыслимые по тем временам деньги, равные почти 20 000 фунтов.

Королева Александра – супруга Эдуарда VII, короля Великобритании и Ирландии, императора Индии – в 1885 году с русской псовой борзой. Фото: Wikimedia Commons

Чем порадовать таких привередливых аристократов, как русские борзые? Конечно, красивыми аксессуарами, которые помогут пережить летнюю жару – например, стильным охлаждающим ошейником-шарфом. Полезным подарком станет и инструмент для бережного груминга – бамбуковая массажная расческа.

2 Меделянская собака

Меделянский пёс Фото: Wikimedia Commons

Мало кто слышал о меделянской породе – а ведь вплоть до конца XIX века эти уникальные рослые «российские мастифы» были одной из визитных карточек российского собаководства. Эти мощные собаки стоили недешево, жили на царских и дворянских псарнях, обитали на цепях и в домах, их дарили заграничным политикам в знак расположения и добрых намерений. Но уже в начале XX века порода пришла в упадок, а вскоре в мире не осталось ни одного меделянского пса. Однако они все равно вошли в историю.

Специалисты считают, что меделяне были выведены в домонгольской Руси. Возможно, одним из их прародителей стали молоссы, привезенные из Италии. Скорее всего, их не выводили специально: собаки, жившие на псарнях, иногда имели возможность скрещиваться между собой.

Меделянских псов использовали в первую очередь для травильной охоты: все благодаря внушительным размерам, необычайной силе и отваге. Считалось, что «правильный» меделянский пёс может сбить с ног быка и противостоять медведю даже в одиночку. При этом меделяне по праву считались свирепыми, но не были злобными: их считали умными и невероятно преданными своему хозяину.

Во второй половине XIX века меделяне стали постепенно исчезать. Одной из причин послужило то, что с отменой крепостного права содержание больших псарен многим помещикам стало не по карману. Но главным ударом по породе стало запрещение в России во второй половине XIX века звериной травли – основной области применения породы. Меделян стали использовать в основном как сторожевых псов. И вскоре порода стала вырождаться, пока не вымерла окончательно.

Меделянские собаки не раз упоминаются в литературных произведениях русских классиков. Они встречаются в «Братьях Карамазовых» Достоевского, в повестях Сологуба, Алексея Толстого и многих других. Например, Гоголь писал в «Мертвых душах»: «Работы оставалось еще по крайней мере на две недели; во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле».

«Впрочем, был и ее отец, знаете ― такая красная, толстая, сивая подрядческая морда, вроде старого и свирепого меделянского пса», – писал Александр Куприн в повести «Поединок», 1905 год.

Особенно любил меделянскую породу писатель Александр Куприн. У него дома жил собственный меделянин – Сапсан, который был взят из псарни великого князя Михаила. В рассказе Куприна «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях» Сапсан предстаёт благородным, уравновешенным и мудрым другом.

Александр Куприн и его меделянин по кличке Сапсан. Фотография была подписана Куприным и подарена Ивану Бунину. Фото: Wikimedia Commons

Даже нрав свирепого меделяна наверняка смягчило бы необычное лакомство, о котором сто лет назад в России и слыхом не слыхивали – например, полезные палочки с кальцием, которые помогают избавиться от зубного налёта. Впрочем, полезная игрушка вроде мяча на веревке этим великанам тоже понравилась бы – такая не только развлекает собаку, но и тренирует ей жевательные мышцы и массажирует десны. В конце концов, какой бы серьезной ни была порода, вряд ли найдется собака, которая не любит поиграть.

3 Восточноевропейская овчарка

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Восточноевропейская овчарка Фото: Wikimedia Commons

Скажете, похожа на немецкую овчарку? Истинная правда, ведь именно эта порода послужила основной для выведения восточноевропейской овчарки.

Отличить их друг от друга непросто, но вот секрет: если собака похожа на Комиссара Рекса из одноименного немецкого сериала — перед вами немецкая овчарка, а если на Мухтара — то это восточноевропейская овчарка собственной персоной. Ещё проще – если собака скорее коричнево-рыжая с подпалинами, это немецкая овчарка, а если светлая с подпалинами – наша, восточноевропейская. Правда, и те, и другие могут быть практически чёрными.

Порода была выведена в СССР в 1930-х годах – специально для разведения особенных овчарок с нужными качествами был создан питомник «Красная звезда». Восточноевропейские овчарки изначально создавались для службы в армии. Кинологи ставили перед собой цель создать породу, которая отличалась бы поведенческими реакциями от немецкой овчарки и была бы более массивной и выносливой, и им это удалось.

Несмотря на внешнее сходство, в котором также прослеживается ряд отличий, «восточники» сильно отличаются от «немцев» поведением и характером. Также ВЕО должна была стать более универсальной собакой, пригодной для использования на всей протяжённости Советского Союза, от южных азиатских территорий до Камчатки.

В основном собаки именно этой породы участвовали во Второй мировой войне – и спасли немало жизней, разыскивая мины, боевые припасы противника и помогая раненым. Чтобы увековечить память о вкладе четвероногих героев в Великую Победу, на Поклонной горе был установлен памятник «Фронтовой собаке» (правда, моделью для скульптора послужила немецкая овчарка).

Джульбарс, 1943 год – восточноевропейская овчарка, служившая в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде. Благодаря ему было обнаружено 7468 мин и более 150 снарядов. С помощью Джульбарса были разминированы замки Праги, соборы Вены и дворцы над Дунаем.

Восточноевропейские овчарки могут быть неутомимыми собаками. Они любят много гулять и наверняка станут отличными компаньонами в путешествиях на природу: в таком случае владельцу пригодится компактная бутылка для воды и специальный ошейник, который надолго защитит от блох и клещей.

4 Русский чёрный терьер

Русский чёрный терьер

Русский чёрный терьер – впечатляющая порода. Это настоящие великаны с густой и длинной курчавой чёрной шерстью, атлетичным телосложением и врождённой статью. Завершают образ борода и усы.

Это сравнительно молодая порода, выведенная в послевоенное время на базе племенного питомника «Красная Звезда» (того самого, где выводили и восточноевропейских овчарок) по заказу правительства. Потому неофициальное название породы – «собака Сталина», также встречается «собака Берии», хотя на самом деле участие в создании и закреплении породы принимал подполковник Михаил Калинин, а первые результаты были получены только в 1957 году, уже при Хрущеве.

Задачей селекционеров было получить отличную служебную собаку – большую и сильную, агрессивную, но управляемую. Соответственно, экстерьер был не важен, а выбор пород значительно сократился. Ученые остановили свой выбор на статном ризеншнауцере (за его размеры, храбрость и ум), эрдельтерьере (за уверенность в себе, бесстрашие и размеры) и ротвейлере (хорошая сторожевая порода, агрессивная и крупная). Именно они стали основой разведения, но добавлялись и другие породы, в том числе великан-ньюфаундленд.

В результате и получились «черныши», как их ласково зовут в кругу собачников – крупная, смелая, сильная, управляемая собака с ярко выраженным охранным инстинктом; пригодная для несения различных видов служб в различных климатических условиях.

Русский чёрный терьер Фото: Wikimedia Commons

Выгуливать русского черного терьера нужно, конечно же, на поводке – но чтобы собаке было более комфортно, лучше использовать длинную, прочную и удобную рулетку. По своей натуре это довольно любопытная порода, так что всем будет лучше, если терьер сможет разнюхивать всё самое интересное, не таская хозяина за собой по кустам. А чтобы дрессировка «черныша» была делом результативным и увлекательным, можно запастись лакомствами «Награда» – воздушные кусочки высушенного говяжьего легкого с высоким содержанием микроэлементов точно станут отличным поощрением.

5 Якутская лайка

Якутская лайка Фото: Wikimedia Commons

Якутская лайка — древняя аборигенная порода собак, выведенная коренными народами Северо-Востока России, на так называемых «собачьих реках». Собака на Севере была лучшим другом человека без всяких прикрас: если лошади и олени были скорее пассивными помощниками, то лайки активно помогали и в охоте, и в охране, и в пастьбе, и – самое главное – служили транспортом.

В сани запрягалось обычно 10 собак по 2 в ряд на длинном ремне. И не смотрите, что якутские лайки – не слишком крупные собаки: по выносливости и скорости они могут дать фору большим хаски и аляскинским маламутам!

Якутская лайка – это крепкая, с хорошо развитой мускулатурой собака. Шерсть у неё длинная и густая – ведь веками собакам приходилось жить и работать в суровых арктических условиях. Линяю они, кстати, соответствующе – то есть очень много. Очарования якутским лайкам добавляет великое множество окрасов – от белоснежных до пятнистых самых разных расцветок; внимательный, задорный взгляд и пушистый хвост, полукольцом закинутый на спину.

«Якуты для езды и перевозки тяжестей употребляют собак. Круглый год собаки проводят на открытом воздухе; летом вырывают себе в земле яму для прохлады или лежат в воде, избавляясь от комаров. Зимою ищут убежища под снегом и, свернувшись в глубоких снеговых ямах, прикрывают морду мохнатым хвостом», – писал в середине 19 века профессор Иван Горлов в своём экономическом обозрении России.

Архивный снимок упряжки якутских лаек, 1901 год Фото: Wikimedia Commons

При желании якутские лайки могут (и любят) спать прямо на снегу – они сами вытопчут себе лежбище и согреются под слоем пушистого снега. Но это не значит, что при домашнем содержании они откажутся от удобной мягонькой лежанки. Лежак для питомца – это гарантия того, что в доме у него есть место отдыха, где ему спокойно и комфортно. А в жаркую погоду эти северные собаки наверняка оценят специальный охлаждающий мат.

6 Шалайка

Шалайка на службе Фото: allaboutdogs.ru

Шалайка – самая молодая из российских пород. Она была выведена для служебных целей – по сути это метис шакала и российских лаек. Создателем породы является Клим Сулимов – ученый мирового масштаба, ведущий научный сотрудник Института Наследия, ветеран МВД и Аэрофлота.

В 1970-х годах Сулимов начал проводить целенаправленную работу в этом направлении, скрещивая шакалов и ненецких оленегонных лаек. Так были получены полукровки, обладающие экстраординарным нюхом, но плохо поддающиеся дрессировке. На следующем этапе метисные особи снова были скрещены с ненецкой лайкой, и объем родства с шакалом сократился до четверти. Начало новой породе дали собаки Вуд, Веда и Валдай в 1983 году.

Первоначально порода называлась «собака Сулимова», но окончательным вариантом стала «шалайка», от «шакала» и «лайки». Шалайки обладают острым обонянием, они хорошо управляются, неприхотливы и выносливы, сохраняют работоспособность при температурах от −70 °C до +40 °C. Это позволило им стать универсальными поисковыми животными, работающими в полиции, службах безопасности аэропортах и армии. Также шалайки могут диагностировать рак на ранней стадии и другие болезни. В 2018 году породная группа была официально признана Российской кинологической федерацией.

Клим Сулимов с шалайкой

2 июля – в Международный день собак – порадуйте своих пушистых друзей чем-нибудь новеньким или вкусненьким. Но не обязательно ждать определённой даты – найти зоотовары на любой вкус и в любой момент можно в магазине Четыре Лапы.