6 редких видов животных, которых спасают в России

Журавль-красавка, сокол-балобан и медновский песец – вот лишь несколько героев, за судьбой которых продолжают заботливо следить в Фонде «Природа и люди».

В 2025 году Фонд «Природа и люди» продолжит работу по сохранению уникальной популяции песца на острове Медный в Беринговом море: эксперты проведут оценку численности пушистых островных лис; закупят, доставят на остров Медный и разложат на подкормочные площадки корма для животных; проведут сбор биологических образцов для генетического анализа, а также организуют работы по лечению песцов от ушного клеща.

Сейчас популяция песцов на острове Медный насчитывает менее 50 особей. Без помощи она может исчезнуть из-за голода и эпидемии ушной чесотки, которая ослабляет животных, особенно щенят.

Болтливые и семейные: 10 фактов о песцах острова Медный читать

В России продолжают с тревогой следить за судьбой журавля-красавки – эта грациозная птица занесена в Красную книгу как вид с сокращающейся численностью. В европейской части ареала, где места обитания красавки исчезают, численность самого вида резко сократилась почти в 10 раз.

Специалисты фонда планируют провести оценку современного состояния восточно-европейских популяций во время полевых экспедиций. Эксперты планируют оценить состояния гнездовой группировки красавки в четырех южных регионах России, измерить их численность в предмиграционных скоплениях на территории Калмыкии, а также провести учет красавок во время осенней миграции на территории Республики Дагестан. Кроме того, в ходе экспедиций будут проходить эко-просветительские встречи с местным населением и беседы о красавке для школьников.

Фото: Imran Shah / Flickr

В этом году продолжат работать программы по восстановлению популяции сокола-балобана и степного орла в Алтае-Саянском регионе: при этом увеличат территорию обследования при проведении мониторинга обоих видов пернатых. Кроме того, для оценки эффективности будут осуществляться специализированные исследования в местах выпуска балобанов, которых отправили в дикую природу в 2024 году. Так исследователи смогут выявлять и картировать новые гнездовые участки на сопредельных территориях – а это, свою очередь, позволит получить актуальные сведения о распространении и численности балобана и степного орла в регионе.

Реклама

Фото: Игорь Карякин / Фонд «Природа и люди»

Ещё один подопечный Фонда в Бурятии и Республике Тыва – это скрытный и занадочный снежный барс. На трех ключевых участках его обитания будут установлены новые фотоловушки. Кроме сбора фото- и видеоматериалов, эксперты планируют собрать биологические образцы для генетической экспертизы.

Особое внимание будет уделено минимизации конфликтов между животноводами и хищником: в случае нападения снежного барса на скот, эксперты будут возмещать ущерб местным чабанам через «компенсационное стадо» – закупленных специально для этих целей овец. Также будут закуплены корм и соль для баранов и топливо для обогрева стоянки, на которой они содержатся.

Фото: Фонд «Природа и люди»

В этом году Фонд также продолжит работу по изучению популяции гренландских китов Охотского моря. Для мониторинга популяции, изучения ценных мест обитания, получения фото-, видео- и генетических материалов, а также для мечения морских млекопитающих спутниковыми передатчиками, будет организована экспедиция в район Шантарских островов.

Сейчас популяция гренландских китов, живущая в Охотском море, насчитывает, вероятно, менее 400 особей. В конце прошлого года государство приняло стратегию сохранения этой популяции.

Фото: Илья Труханов / Фонд «Природа и люди»

В 2025 году Фонд «Природа и люди» продолжит сотрудничать с Фондом «Мир Вокруг Тебя» компании Siberian Wellness, которая разделяет комплексный подход специалистов по защите животных к сохранению редких видов животных и целых экосистем. В фонде системно поддерживают проекты, направленные на защиту природы.