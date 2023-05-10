Отвратительная и удивительная: 7 интересных фактов про слизь, которые вы не знали

Вот только нос морщить не надо! Рассказываем про слизь во всех её удивительных проявлениях – дочитайте статью до конца, и вы её обязательно полюбите.

К слизи у большинства из нас сложное отношение: чаще всего мы предпочитаем ее не замечать и не думать о ней. Однако эта неприглядная субстанция играет чрезвычайно важную роль в развитии жизни на Земле. Слизь — не только защитный барьер от опасных микробов, но и необходимое условие для эволюции и обеспечения благоприятных условий для жизни во всех ее проявлениях.

О том, что такое слизь и какую роль она играет в жизни всех организмов — от простейших амеб до людей — рассказала в своей книге Сюзанна Ведлих «Книга слизи. Скользкий след в истории Земли». Приводим несколько удивительных фактов о слизи, которые мы оттуда узнали.

1 Слизь — наш щит от любых патогенных микробов

Вероятно, не существует живых существ, которые бы вовсе не содержали слизи.Человек в этом отношении не является исключением, при этом он изучен гораздо лучше других.

Барьеры из четырех разных гидрогелей охраняют наши тела так, чтобы патогены на пути в наш организм на каждом уровне оказывались перед слизистым барьером. Эти гидрогели высокоспециализированы и приспособлены к конкретной потребности.

2 Слизь — дом для сообщества важных микроорганизмов

Гидрогели работают сообща с нашей иммунной системой. Обширные слизистые барьеры на контактных поверхностях организма – например, в дыхательных путях и пищеварительном тракте – взаимодействуют с миллиардами микробов, которые живут в нас и с нами, обеспечивая при этом наше благополучное состояние.

Эти сообщества переплетены так тесно, что высшие организмы уже сложно воспринимать как отдельные индивиды. Вместе со своим микробиомом они составляют так называемые холобионты, то есть единство многоклеточного организма и бесчисленных микроорганизмов.

3 Муцины — не только у улиток

Фото: Галина Горькавая / фотохостинг rtraveler.ru

Слизь, покрывающая наш желудок, состоит из муцин. Это невероятно большие, сложные и в эволюционном плане очень старые молекулы. В теле человека они проявляются очень разнообразно, однако они свойственны и другим организмам тоже.

Из четырех систем гидрогелей, которые защищают человека от вредных воздействий извне, две основаны на муцинах. Первая система гидрогелей покрывает внутренние поверхности в дыхательных и половых путях, а также в пищеварительном тракте. Мы называем их слизистыми оболочками.

4 Почему рот и нос покрыты слизистыми оболочками?

Фото: Unsplash

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К слабым местам нашего организма относятся рот и нос. Структурно они обозначают переходы от плотной кожи к пористым слизистым оболочкам, которые снабжают все внутренние контактные поверхности гидрогелем, например, поверхность глаз и внутреннее ухо. Они не могут отгородиться от внешнего мира, как это делает кожа, в связи с чем эти зоны и сам организм становятся уязвимыми.

5 Слизь — смазочный материал для материковых плит

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Согласно исследованию университета Техаса, слизи, помимо всего прочего, снабжают нашу динамичную планету смазочным материалом. Иными словами, они укрепляют связь между жизнью на планете и континентальными плитами.

Достаточное количество смазочного материала позволяет материковым плитам скользить относительно беспрепятственно и быстро.

6 Глобальное потепление приводит к росту слизи в мировом океане

Согласно выводам ученых Института полярных и морских исследований, микробы могут активизироваться, когда океан становится теплее и кислее, тогда они производят больше слизи. Последствием этого является утолщение биопленки на поверхности воды. Это может в будущем затруднить и замедлить обмен веществ с атмосферой.

7 Слизь может жить в вакууме открытого космоса

Фото: Wikimedia Commons

Не исключено, что существуют целые внеземные слизистые миры, однако предпосылкой для их возникновения является достаточное количество воды. Способность микробов к выживанию во внеземных условиях была протестирована в вакууме, в крайне сухом пространстве и под сильным излучением.

Особенно выносливый вид Deinococcus geothermalis, привезенный на внешнюю часть космической станции МКС, смог противостоять стрессовым факторам на протяжении почти двух лет.