7 редких животных, которым не уделяют внимания (а зря)

Они находятся на грани исчезновения, но об этом мало кто знает.

Согласно новому отчету природоохранной группы NatureServe, около 40% из почти 11 тысяч видов животных в США находятся на грани исчезновения. В отчете говорится, что ближе всего к опасной грани полного вымирания находятся животные, ведущие водный образ жизни: 75% всех пресноводных улиток, 65% всех видов мидий и 55% всех видов раков.

Когда мы говорим о сохранении биоразнообразия, то почему-то имеем в виду в первую очередь крупных и красивых животных вроде амурского тигра, белого медведя и гренландского кита. Но как насчет менее бросающихся в глаза существ? Ниже перечисляем семь животных, которым не уделяется столь пристального внимания в общей повестке. Но природа не делит зверей на очаровательных и не очень – и все эти представители фауны важны для своих экосистем.

Ушастая летучая мышь Вирджинии (Corynorhinus townsendii virginianus)

Ушастая летучая мышь Вирджинии Фото: U.S. Fish and Wildlife Service Northeast Region

Эта летучая мышь среднего размера обитает в штатах Кентукки, Северная Каролина и Вирджиния. Она была занесена в список находящихся под угрозой исчезновения в 1979 году, когда в дикой природе осталось около 3500 особей. Хотя она все еще числится в списке исчезающих живоных, с тех пор численность летучих мышей Вирджинии увеличилась до 20 тысяч особей.

Летучие мыши в целом остаются одними из наиболее угрожаемых видов в Северной Америке. Более половины из 40 видов летучих мышей в США находятся в опасности, поскольку вмешательство человека сокращает их среду обитания, а болезни еще больше сокращают их численность.

Дьявольский карпозубик (Cyprinodon diabolis)

Дьявольский карпозубик Фото: USFWS Pacific Southwest Region

Эти рыбы – чрезвычайно редкие эндемики. Они живут всего в одной пещере в пустыне Мохаве в Неваде и плавают в воде, температура которой круглый год держится на уровне около 34 °C. Сегодня в живых осталось менее 300 особей, которые выживают в воде с очень низким содержанием кислорода. В этих условиях большинство рыб уже погибли бы, но карпозубики пока держатся, несмотря на скудные пищевые ресурсы. Однако их численность настолько мала, что они являются одними из самых инбредных животных на планете.

Вторжение человека в их среду обитания и чрезмерное использование водных ресурсов в этом районе привели к тому, что в 2013 году осталось всего 35 карпозубиков. С тех пор их численность в дикой природе, хоть и незначительно, восстановилась.

Рифовый (островной) олень (Docoileus virginianus clavium)

Рифовый олень Фото: Wikimedia Commons

Эти олени технически классифицируются как подвид североамериканских белохвостых оленей – животных, которые регулярно наведываются во дворы и сады домов по всей стране. Это самый маленький подвид оленей, самцы которого весят от 25-34 кг и достигают всего 61-81 см в холке.

Их среда обитания ограничена Флоридой-Кис – цепью тропических островов, которая берет начало на юго-восточной оконечности американского штата Флорида и пролегает между Атлантическим океаном и Мексиканским заливом. Из-за целого ряда факторов, включая изменение климата и деятельность человека, сегодня в дикой природе живет менее тысячи особей.

Черноногий хорек (Mustela nigripes)

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Черноногий хорек Фото: USFWS Mountain-Prairie

Это симпатичное создание является единственным видом хорьков, обитающим в Северной Америке. В 1970-х годах американский, или черноногий хорек считался вымершим. Это произошло после критического сокращения популяции луговых собачек, которые служили основным источником пищи для этих куньих хищников.

В 1981 году небольшая популяция хорьков была обнаружена в Вайоминге. С тех пор программа по разведению хорьков в неволе и возвращению их в дикую природу увеличила их количество примерно до 300 особей.

Интересный факт Несколько сотен особей хорьков – слишком мало, чтобы популяция возродилась и, к тому же, это увеличивает риск низкого генетического разнообразия. Именно потому крайне важны попытки возродить редких зверей методом клонирования. Чтобы увеличить популяцию черноногих хорьков, учёные клонировали самку хорька – и вполне успешно. Для создания клона генетики использовали сохранившиеся клетки самки, умершей более 30 лет назад.

Гавайская лысуха (Fulica alai)

Гавайская лысуха Фото: Emilie Chen / flickr.com

Гавайская лысуха – это водоплавающая птица, которая оказалась под угрозой исчезновения из-за ряда факторов, включая инвазивные виды растений, разливы нефти и инвазивных хищников, таких как собаки.

Популяция птиц выросла с горстки особей в 1970-х годах, когда она была занесена в список находящихся под угрозой исчезновения, примерно до 2000 сегодня.

Плоская мускусная черепаха (Sternotherus depressus)

Плоская мускусная черепаха Фото: Wikimedia Commons

Эти черепахи живут только в реке Блэк Уорриор в Алабаме и являются единственной водной черепахой в штате, а также единственной эндемичной рептилией. Ее среда обитания была уничтожена добычей угля в штате, а также стоками с угольных шахт.

Кролик Лоуэр-Кис, или кролик Хью Хефнера (Sylvilagus palustris hefneri)

Кролик Лоуэр-Кис Фото: John Benson / flickr.com

Этот кролик получил название в честь основателя Playboy Хью Хефнера, который финансировал исследования кроликов. Популяция вида оценивается всего в пару сотен особей. Изменение климата представляет особую угрозу для этого кролика, который устраивает свои гнезда в земле, поскольку повышение уровня моря угрожает его среде обитания.