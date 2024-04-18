Грязная, глубокая, подземная, холодная: топ опасных рек планеты

От Конго до Мексики.

Самая глубокая река

Длина Конго, самой глубокой реки на планете, составляет 4700 километров, а площадь ее бассейна — 3 680 000 км². Конго — единственная крупная река, пересекающая экватор два раза. Главная ее опасность — огромные водовороты, способные проглотить лодку.

Самая высокогорная река

Ярлунг-Цангпо — участок реки Брахмапутра, протекающий по высокогорью Тибета. Наивысшая точка реки расположена на 4500 метров выше уровня моря. Не самое лучше место для купания, особенно, если боитесь высоты.

Самая холодная река

Неретва берёт начало в горах Герцеговины и, проходя через Хорватию, впадает в Адриатическое море. Но не спешите брать с собой купальный костюм, отправляясь на пляж. У истока река проходит по глубокому ущелью с ледяной горной водой, так что средняя температура воды не превышает 1-5°С.

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Самая крутая река

После того, как байдарочник Рафа Ортис с командой покорил Рио Санто-Доминго, спортсмен утверждал, что это был самый безумный спуск в его жизни. Перепад высоты от истока до устья составляет 609 метров, не считая 20-метрового водопада.

Самая длинная подземная река

В лабиринте подземных пещер мексиканского штата Кинтана-Роо протекает самая длинная подземная река в мире. Сак-Актун на языке майя означает «белая пещера». Ее суммарная протяженность достигает нескольких десятков тысяч километров, из которых изучено не больше 1%. Температура воды в реке Сак-Актун, протекающей в сталактитовых лабиринтах, держится в пределах 23-24°C.

Самая грязная река

Читарум протекает на индонезийском острове Ява. В недалёком прошлом в ней была чистая вода, которая приносила много пользы местному населению. Сегодня Читарум — это экологическая катастрофа, река задыхается от бытового мусора и сбрасываемых в воду отходов сотен производств.

Самые большие речные волны

Серфинг по речным волнам? Да. Дважды в году длиннейшая волна планеты прокатывается вверх по руслу Амазонки. Происходит это из-за течения Атлантического океана, врезающегося в устье реки и создающего высокую приливную волну, которую называют «бор», высотой до 4 метров.