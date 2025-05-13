8 дней в коробке: история чудесного спасения кошки, попавшей в почтовую посылку

Иногда любовь котов к коробкам может сыграть злую шутку.

Джули Бэгготт из Корнуолла всегда очень любила кошек, поэтому в ее доме жили сразу несколько питомцев. Один из них однажды прославился, благодаря совершенно неожиданной истории. В 2016 году хозяйка, отправлявшая сразу несколько посылок, не проверила их содержимое и отнесла на почту коробку, в которой, помимо DVD-дисков, как выяснилось позже, мирно отдыхал ее любимец – сиамская кошка по кличке Капкейк.

Капкейк (сверху). Фото: Julie Baggott

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Обнаружив отсутствие животного, Бэгготт разместила объявления о пропаже. «Сбежавшую» кошку активно искали в близлежащих лесах и полях. Между тем спустя восемь дней посылка прибыла адресату в графстве Западный Суссекс. Расстояние между пунктами отправления и доставки составило 250 миль (более 400 км). Найдя в коробке кота, удивленные получатели связались с Джули. Помимо адреса, принадлежность кошки удалось установить по чипу.

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Ветеринары осмотрели животное и с удивлением констатировали удовлетворительное состояние. Капкейк была истощена, обезвожена и нуждалась в реабилитации, но в целом она перенесла поездку значительно лучше, чем можно было ожидать: в среднем, кошки могут провести без воды и пищи лишь около четырех дней.

Спустя две недели после начала путешествия кошка вернулась домой. Она оставалась под наблюдением ветеринаров, но ее здоровью ничто не угрожало.