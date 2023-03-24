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#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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90-летний самец черепахи из зоопарка впервые стал отцом

Фото: Houston Zoo

Познакомьтесь с мистером Пиклзом.

Зоопарк Хьюстона объявил, что 90-летний самец черепахи по имени мистер Пиклз и его 53-летняя партнерша недавно стали родителями трех детенышей, которые получили имена Укроп, Огурец и Халапеньо.

Сотрудники зоопарка заявили, что это большое событие, поскольку вид лучистых черепах (Astrochelys radiata), к которому относится мистер Пиклз находится под угрозой исчезновения из-за сокращения кормовой базы, территории, пригодной для жизни, а также браконьерства и продажи в качестве домашних питомцев.

Фото: Houston Zoo
Детеныши лучистой черепахи

Родина лучистой черепахи – Мадагаскар. В дикой природе ее можно встретить в прибрежных районах юга Мадагаскара по равнине Антандруй включая русла рек Менарандра и Мандраре; на островах Маврикий и Реюньон. Мадагаскарская лучистая черепаха населяет сухие места, поросшие кустарником и деревьями.

Мистер Пиклз, впервые ставший отцом, считается самой генетически ценной лучистой черепахой. Он вместе со своей партнершей находится в зоопарке с 1996 года.

Один из герпетологов лишь случайно заметил, как миссис Пиклз откладывает яйца перед закрытием зоопарка. Команда по уходу за животными зоопарка взяла яйца и перевезла их в Дом рептилий и амфибий. Сотрудники заявили, что в противном случае яйца, вероятно, не вылупились бы сами по себе, потому что почва Хьюстона непригодна для мадагаскарских черепах.

Укроп, Огурец и Халапеньо теперь живут в Доме рептилий и амфибий, пока не вырастут достаточно, чтобы присоединиться к своим родителям. В зоопарке сказали, что троицу можно отличать по панцирям: у Халапеньо самый темный панцирь, у Укропа светлее, а у более светлого Огурца есть белая точка в центре.

Это не первое событие рождения лучистых черепах в этом месяце. 19 марта Московский зоопарк сообщил о рождении представителя этого вида. Сотрудники зоопарка обнаружили черепашку в инкубаторе при плановом ежедневном осмотре яиц. Она выбралась из скорлупы самостоятельно, без помощи зоологов и ветеринаров.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Первый детеныш лучистой черепахи в Московском зоопарке

При появлении на свет детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составляла пять сантиметров. Сейчас вес черепашки увеличился до 50 граммов. Пол маленькой рептилии можно будет определить только через несколько лет.

В Московском зоопарке живут пять взрослых лучистых черепах. Сотрудники три года старались добиться их размножения. За это время было получено четыре кладки яиц, но только из последней появился детеныш.

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