А вы знали про пиззли? Это помесь белого медведя и гризли

Белый медведь и гризли очень похожи генетически и могут давать плодовитое потомство.

Ученые давно предупреждают, что изменение климата грозит полным исчезновением белых медведей, самых крупных хищников на планете. С таянием арктических льдов этим животным приходится тратить все больше энергии на поиск пищи и охоту.

В поисках пищи белые медведи все чаще отступают вглубь суши, где они могут спариться с гризли – подвидом бурого медведя, обитающего на западе Канады и на Аляске. Гибрид этих двух видов, который получается в результате такого любовного союза, известен как пиззли или гролар (pizzly, grolar bear). Хотя белые и бурые медведи разделились примерно 400 000 лет назад, генетически они очень схожи.

«Этот новый вид медведей более устойчив к изменению климата и лучше приспособлен к повышенным температурам», — говорит палеоклиматолог Лариса Де Сантис.

Исчезновение арктических льдов лишает белых медведей их привычных мест охоты – ледяного покрова, а вследствие и рациона – рыбы и тюленей. По словам Де Сантис, аналогичная картина наблюдалась при вымирании саблезубых кошек. Летописи окаменелостей показывают, что когда их запасы еды кончались, они тоже нередко спаривались с родственными видами.

Де Сантис вместе с бывшим студентом Ансли Петериком провели исследование, чтобы оценить, насколько изменился рацион белых медведей в условиях потепления.

Они проанализировали останки 20 особей белых медведей, обнаруженных при археологических раскопках. Возраст некоторых останков составляет 1000 лет, что позволяет заглянуть в глубокое прошлое белых медведей.

Команда искала на зубах медведей признаки употребления твердой пищи, но не обнаружила таковых. Экземпляры, которым было около 1000 лет, были неотличимы от современных белых медведей, но ученые обнаружили, что некоторые из них сегодня потребляют более тяжелую пищу, к которой они плохо приспособлены.

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Черепа белых медведей, исследованных лабораторией Де Сантис Фото: Larisa DeSantis

В отличие от белых медведей, медведи гризли хорошо приспособлены к употреблению твердой пищи, такой как клубни растений, или к разделке туш, когда их ресурсы ограничены. Изменение ландшафта, вызванное потеплением климата, также означает, что медведи гризли могут отправиться дальше на север и соревноваться с белыми медведями за любую доступную пищу.

В этих условиях ученые видят более частое межвидовое спаривание практически неизбежным. Впервые о возможности существования гибрида стало известно в 1874 году, когда несколько медвежат пиззли родились в зоопарке немецкого города Галле.

В дикой природе пиззли впервые были замечены в 2006 году. Ныне жители Канады и северных штатов (вплоть до Айдахо) временами наблюдают медведей светлого, почти белого оттенка с серо-коричневыми лапами. Отличием в частности служит их нос: представляет собой нечто среднее между носом белого медведя и гризли.

По оценкам некоторых исследований, белые медведи могут полностью исчезнуть к 2100 году. В этой ситуации часть их генофонда может сохраниться на планете в виде медведей пиззли.