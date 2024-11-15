«Адаптация прошла успешно!» Спасенного леопарда заметили в 300 км от приморского нацпарка

В Ольгинском районе Приморья заметили дальневосточного леопарда – им оказался знаменитый хищник под кодовым именем Leo 260M, спасенный от гибели котёнком два года назад.
Leo 260M — один из самых известных леопардов России. Это первый дальневосточный леопард, вернувшийся в дикую природу после реабилитации. Он был обнаружен рядом с нацпарком «Земля леопарда» летом 2022 года — без матери, истощенным и умирающим. Сироту доставили в Центр реабилитации МРОО «ЦЕНТР ТИГР».
Леопард постепенно окреп, и в 2023 году в рамках проекта реинтродукции его выпустили на волю в Уссурийском заповеднике, который находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда».
Спасённого в Приморье юного леопарда выпустили обратно в дикую природу
Исследуя новую территорию, неутомимый леопард покинул Уссурийский заповедник и добрался до Лазовского района, затем – до Ольгинского. Эта территория находится на границе исторического ареала, в середине 20-го века леопарды исчезли из этих мест из-за деятельности человека.
Теперь окрепшего хищника зафиксировала фотоловушка в заказнике «Васильковский», где дикая природа охраняется службой охотнадзора, сообщает Центр «Амурский тигр».
Точка фиксации Leo 260M – самая дальняя и самая восточная от ядра единственной в мире популяции дальневосточных леопардов. Самец забрался более чем на 300 километров от нацпарка «Земля леопарда».
Идентифицировать хищника, который стал первым с 70-х годов леопардом в этих местах, удалось ученым национального парка «Земля леопарда».
«Идентифицировать леопарда удалось благодаря его отличительным признакам, уникальным как отпечатки пальцев человека пятнам на шкуре», – пояснила Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».
«Leo 260M – молодой хищник, сейчас его возраст составляет около 2,5 лет. Поэтому его фиксация в разных районах региона — не случайность. Он активно перемещается по новой для себя территории, проявляется естественное поведение молодой расселяющей особи. Конечно, мы очень рады такой „весточке“ от спасенного леопарда».
В социальных сетях тоже были рады известиям о благополучных перемещениях знаменитой кошки. «Адаптация прошла успешно!» – порадовался один из подписчиков группы «Земля Леопарда».
Кстати, во время выпуска в дикую природу леопард был оснащен ошейником для спутникового наблюдения – но со временем потерял его.
Дальневосточный леопард – одно из самых редких животных на планете. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 пятнистых кошек. Сейчас, по данным последних исследований, в России отмечено около 129 этих животных. Они обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Хищник занесен в Красную книгу России и Красный список МСОП (Международный союз охраны природы).
Попробуйте найти леопарда на этом фото
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